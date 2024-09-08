三島優 秀才爆乳姐姐

上一輩嘅人好興講「女子無才便是德」，認為女人唔使讀咁多書，專心做個賢妻良母就可以，但今時今日，擁有高學歷嘅女仔比比皆是，就連日本寫真界都出咗一位「秀才爆乳姐姐」，佢就係三島優！

輕熟韻味

日本寫真界新人輩出，絕大部分都係十八廿二嘅妹妹仔，年過三十嘅姊系女優相對少好多，但嚟到呢個年紀依然有人賞識，好明顯有佢嘅過人之處。好似今日為大家介紹嘅三島優，今年已經35歲，但面上唔見到有任何歲月留下嘅痕迹，笑起上嚟畀到人一份鄰家姐姐嘅親切感，有唔少觀眾仲認為佢同曾經叱吒一時嘅AV女優三島奈津子好相似，皆因兩者身上除咗散發出輕熟韻味，仲一樣咁大波！事實上，三島優嘅身材屬於豐滿型，心口對肉球有成G Cup，下圍亦達37吋，所以條腰即使唔係特別幼，依然可以見到誘人曲線。

出閘即爆

三島優喺今年初出道拍寫真，處女作《MILKY GLAMOUR》喺4月份推出，可能佢都明白自己年紀唔細，博出位嘅時間有限，所以佢喺片中嘅演出冇話就住就住，好多時上半身都係冇着衫，胸前兩點只係用少許布料遮住，仲要做出好多極具挑逗性嘅動作，例如用手搓弄雙峰，又喺鏡頭前搖胸蕩乳，色情意味可以話一嚟就大爆發！

有人會覺得女人要靠出賣色相嚟賺錢，學識水平高極有限，但三島優絕對唔係胸無點墨之流，唔止學歷高，英語能力仲相當強，試過喺TOEIC考試中取得950分，呢個係極高嘅分數，所以佢又被人封為「秀才爆乳姐姐」。