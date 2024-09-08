黃劍文力撐鄭梓浩為人　同孫美賢冇乜接觸

導演楊凡、陳果和黃劍文等人今晚（8日）現身尖沙咀文化中心經典電影《流金歲月》4K數碼修復版首映。

該電影的導演楊凡稱自己看這部電影不下百次，指電影保留了主演張曼玉和鍾楚紅年輕時最美的一面，感嘆相隔36年已經人面全非，提到有否邀請兩位女主角來看首映？楊凡就指兩位女星已經很少再和外界接觸，不過就是因為這樣才顯得這部電影的珍貴：「因為電影記錄咗佢哋最好嘅一面，保留咗佢哋20幾歲嘅青春。」問到現在藝人有沒有那位可以與張曼玉和鍾楚紅媲美？他說：「依家難啲，依家演員拍戲方法同以前都唔一樣。」又稱近期看過最深刻印象的香港電影是《但願人長久》，大讚戲中的主演吳慷仁表現感人。楊凡又言自己跟不上潮流，現在人拍戲都用數碼相機，不再用菲林，令自己好不習慣。

黃劍文指對香港經典電影情有獨鍾，尤其是張曼玉拍的電影，而《流金歲月》是他未看過的張曼玉有份拍的電影，所以特地來看：「當年呢部戲上映嘅時候我得5歲，冇機會睇。」提到近日盛傳《中年好聲音2》學員鄭梓浩「偷食」醜聞，同是「中2」生的劍文表示有所聽聞，但因為最近正忙於籌備演唱會和錄製新歌，未有時間詳細了解事件，問到鄭梓浩為人，劍文就表示梓浩非常懂得照顧人，所以醜聞一出他都不敢相信：「因為我哋一直比賽，有試過一齊合作，成個比賽梓浩係好照顧我哋。（有冇致電慰問？）佢應該已經好煩，我仲去問佢咁就唔好啦，等到有機會見面我先再關心佢。」至於問到參加比賽時可有發現鄭梓浩和孫美賢有任何親密舉動？劍文表示因為孫美賢很快就被淘汰，所以接觸得比較少。他又言自己應該沒有甚麼醜聞值得報道，自爆平時興趣愛好是回教堂及到沙灘看聖經。