波靚樣甜 挺「胸」有理

女人身上有啲部位，總會令男士產生無限幻想，胸脯（Breast）係其中之一！無錯，但凡同呢個部位有關嘅東西，無論係胸圍、雜誌抑或影片，都會引起唔少男士嘅注意，就趁今次機會研究一下吧！

Breast Bucket 胸圍別稱

關於胸圍，有唔少別稱，包括乳罩、奶罩、波罩、薄Lock等等，而喺英文方面，除咗可以簡稱為「Bra」，亦有人稱之為「Breast Bucket」，可直譯為乳房桶。作為女性嘅貼身衣物，現代胸圍嘅誕生係由美國紐約名媛Mary Phelps Jacob所設計，相傳佢覺得自己設計嘅晚裝同當時流行嘅緊束衣唔搭配，於是以兩塊手巾加一條粉紅絲帶，製造出首個胸圍，不但喺當時名媛界大受歡迎，仲喺1916年申請埋專利添。

《The Bigger Book of Breasts》經典之作

自上世紀50年代至千禧年間，喺美國名動一時嘅巨乳裸模同脫星，你認識幾多個？由前模特兒兼資深成人雜誌女編輯Dian Hanson喺2023年出版嘅《The Bigger Book of Breasts》，就畀大家一個長知識嘅好機會！呢部著作厚達396頁，收錄過百位經典尤物，包括喺1950年代紅極一時嘅48H爆乳艷星Virginia Bell、1970年代迷倒萬千男士嘅44DDD裸模Roberta Pedon，同埋由海外紅到返日本嘅傳奇巨乳尤物田中瞳，當中有靚相再加訪問，真係好有收藏價值呀！

《Best Of The Breasts #1》好波共賞

四仔界嘅好波之人多不勝數，可以一片過睇多幾位波霸嘅演出，身為胸奴，無理由錯過吧！呢套由Legend喺2012年推出嘅合輯作品《Best Of The Breasts #1》，可以話係為胸奴度身訂造。喺超過4粒鐘嘅片長入面，收錄咗Sara Stone、Alexis Silver、Cassandra Calogera等多位波霸嘅精彩演出，佢哋都係自千禧年以嚟憑巨乳爆紅嘅脫星，有唔少名字仲入選AVN、XRCO等脫界名人堂。特別推介大家留意球技出色嘅Sara Stone，片中嘅水戰場面稱得上係四仔中嘅經典。

同場加映：清原美優奇迹H奶

日本AV界孕育咗唔少「胸前偉大」嘅巨乳女優，當中有個名字，無論係咪胸奴都一定要識，佢就係S1旗下嘅清原美優！喺2023年出道嘅美優，身高只得5呎3吋，但心口有對37H堅靚巨乳，難怪出道作《奇迹的H cup》一推出，唔止成為當月最高銷量作，仲長時間穩佔該榜巨乳系列銷量榜三甲！由於銷量強勁，深得片廠器重，先後推出多輯寫真集，更被AV評論員稱為近年最有機會問頂「神乳」之位嘅女優。