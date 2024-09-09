【是日通勝】

農曆八月初七

甲辰年 癸酉月 丙子日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、飾垣、沐浴

忌：作灶、嫁娶、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：07、25、14

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：工作進度受人事問題拖累，必須及早解決。

金牛座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

雙子座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

巨蟹座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

獅子座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

處女座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

天秤座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

天蠍座：受別人干擾，謀事出現阻滯，內心很不滿。

人馬座：行事高調沒好處，要學懂尊重別人的想法。

山羊座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

水瓶座：忍一時風平浪靜，待人接物切忌斤斤計較。

雙魚座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）馬 易破財

鼠：跟同事加強溝通，事業可更上一層樓。

牛：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

虎：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

兔：工作機遇不會從天而降，靠自己爭取。

龍：財運差，投資花費忌衝動，小心受騙。

蛇：要留意身體狀況，有舊病復發的風險。

馬：是日沖煞，財運一般，投資容易損手。

羊：財運稍遜，錯過賺錢時機，後悔莫及。

猴：工作運不佳，遇到困難顯得一籌莫展。

雞：被外界事物影響，易花掉一筆冤枉錢。

狗：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

豬：做人踏實嚴謹，可在工作上交出佳績。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

物以類聚 人以群分

你想成為甚麼的人，就要和甚麼樣的人在一起，真的嗎？其實大家不難在日常生活中找到答案和啟示。

還記得電視劇《阿信的故事》之主題有一句歌詞「命運是對手，永不低頭。」命是父母所賜，生出來的「命」，馬上可從年月日時組成的八字計算出一生的「運」。

當人處於低迷時，就會失去了定力，往往被一些不停自我宣傳的所謂高人迷惑，甚至俘虜，繼而不斷進供金錢。其實真正的高手，一般不會用那麼高姿態自我宣傳的。

在任何環境下，「磁場」很重要，你的運也會受它影響，不要盲目追隨偶像，以為這些人物可以幫到你。如我國有那麼強的大師，應該輸出這些高人來幫助現今世界，為國爭光。

物以類聚，人以群分，近朱者赤，近墨者黑。在運程不暢順時，先把自己八字計算出來，知道甚麼時候攻和守。比較實在，多和正能量的人來往，讓自己變得堅強和有信心，多和善良的人同行，讓自己內心充滿陽光，多和真誠的人同路，讓自己的世界沒有欺騙。智者簡單，不智茫然；無明不見，心明自現，萬法歸一，知高守低，海納百川。

你真我更真，你假我轉身！