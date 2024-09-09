娛圈單打︱中年飢渴獲力捧　聲夢純情唔夠玩

被TVB視為鎮台之寶的《中年好聲音》系列，好睇係好睇矣，殊不知表面勵志，內裏淫亂，唔係大搞婚外情，就係欠下周身街數；唔係教曉大家有Hello Kiss呢回事，就係食軟飯勾三搭四，鑊鑊新鮮鑊鑊甘。有比較有傷害，一眾《聲夢傳奇》的小花小草顯得零舍青春純情，偏偏節目冇得再玩，咩道理呀？

《聲夢1》造就Gigi炎明熹大紅，仲令同屆的姚焯菲、鍾柔美、Archie冼靖峰知名度大開，佢哋亦好努力專注音樂事業。都話少女心事總是詩，人不風流枉少年，Gigi都有透露恨拍拖，又有煲水緋聞傳出，但強調事業為重；Archie同方皓玟驚傳母子戀後，更自爆「偶像唔拍拖」偉論，係咪夠晒自律先？

《聲夢2》聲勢不及師兄師姐，但都不至於淪為濫交製造廠，理應比一班飢渴中年更值得一個力捧機會，可惜到家陣聲都唔聲吓，被TVB投閒置散，有冇搞錯呀！

反觀一班「中一生」、「中二生」，個個緋聞皆係深水炸彈級別，究竟係人一世物一世、人到中年食得唔好嘥？定係中年要開餐、有食唔食罪大惡極？觀眾都搞唔清楚咯。但唔理搞到幾咁杰撻撻都好，TVB依然認為你值得擁有，好似龍婷咁，喺冷河濕吓隻腳，話咁快上水繼續出鏡唱歌，好似冇事發生一般，唔到你唔服。

嚟緊仲有「中三生」排住隊出場，唔知又會有咩嘢動地驚天愛戀事發生呢？既然連軟飯王同人妻小四「起唔到頭」都爆埋出嚟，TVB不如食住條水，搞番個「中年單身即地獄、裸身求愛好聲音香港版」，咁咪仲有噱頭！