Edan上位Jer被Foul？MIRROR生日群組大換血

人氣男團MIRROR 4位成員邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、盧瀚霆（Anson Lo）和Jer（柳應廷）早前大搞「生日群組」，為上月生日嘅Stanley及尋日（8日）牛一嘅Jeremy慶生，Stanley仲忽然挑機呂爵安（Edan）暗寸佢冇得入組。估唔到士別三日，Edan已經成功打入「生日群組」內部，有得同Jeremy正日慶生，不過就似乎踢走咗Jer。

見MIRROR 4子加埋經理人花姐及幾位工作人員，齊齊聚首去賀Jeremy踏入29歲，場面溫韾，不過Edan就明顯「引戰」，竟然留言問：「Jer去咗邊？」雖然聆日MIRROR要開工，Edan就透露一過12點，兄弟們都有一齊同Jeremy唱生日歌同切蛋糕。壽星Jeremy就自爆第一份生日禮物：「就係收工」仲見佢笑晒舉V。Stanley亦喺凌晨12點send短訊同好友講「生快！」，so sweet！

同Jeremy同一日生日嘅花姐，亦有留言許願：「我今年生日願望，可以做自己，身邊的人可以幸福快樂！」Alton就送咗張抽像畫畀花姐同Jeremy。