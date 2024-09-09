Bruno Mars台灣開騷大破觀眾人數紀錄　粉絲向他「求婚」？

美國天王Bruno Mars相隔6年昨晚再到台灣舉行演唱會，今次是是他第3度在台開騷。週末連續2日在高雄世運主場館舉行演唱會，兩場騷共吸引10.8萬名觀眾捧場，創下該場館史上「最多觀眾人數」的紀錄，其中大批台灣「星級粉絲」包括彭于晏、郭書瑤等都到場朝聖。

以招牌「夏老威」打扮出場的Bruno一登台即用中文問候粉絲：「你好，台灣！」他以名曲《24K Magic》揭開序幕，雖然整天下着雨，但仍冇礙Bruno與一眾表演者又唱又跳施展渾身解數。為冧粉絲，他多次於歌曲中加入「台灣」，唱完《That‘s What I Like》時，他將自己抹完汗的毛巾丟下台給幸運粉絲。

唱到大熱「求婚歌」《Marry You》時，他故意遞咪給粉絲唱，並答應台下每個人的「求婚」，即高呼「I do（我願意）」來回應，令全場粉絲尖叫。此外，他還以鋼琴自彈自唱剛推出不久與Lady GaGa合作的新歌《Die With A Smile》。唱到「尾聲」時他繼續「拋中文」向粉絲示愛並承諾會盡快再回來台灣演出。