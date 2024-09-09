防曬小知識：看膚質選對防曬產品

雖然已經入秋，但是陽光的毒辣猛烈程度依然不減，很容易就會曬黑、曬傷，各位一定要做好防曬功夫！但市面上琳琅滿目的防曬產品，你又知道要如何挑選一款適合自己膚質和使用情況的產品嗎？不妨看看以下幾點，幫助你找到適合的產品。

防曬指數

防曬產品上通常都會印有SPF和PA的標識，SPF代表「Sun Protection Factor」，表示產品有防UVB的功效，後面的數字則代表該產品能延緩皮膚被曬傷的時間的倍數，例如SPF15就表示能保護皮膚不被曬傷約225（15*15分鐘）分鐘。而PA反映的是對UVA的防護能力，也就是防曬黑，並以符號「+」來表示生效時長，一個「+」防護大約2至4小時。大家可以按照自己所需，選擇合適防曬值的產品。

物理防曬和化學防曬

大家常用的防曬霜分為物理防曬和化學防曬，前者主要採用二氧化鈦、氧化鋅、物理粉末等成分，利用反光粒子，使用物理遮蓋的方式，阻擋、反射或散掉紫外線，使到達皮膚的紫外線量得以減少達到防曬效果；後者的原理則是將紫外線吸收以後轉化為皮膚表面的一種熱能釋放出去，避免紫外線的直接損傷。而物理防曬更適合敏感肌膚和油性皮膚使用，氧化鋅能起到控油效果，面部更為清爽；化學防曬通常含有油分，且有滋潤型、清爽型等配方，更適合乾性或中性肌膚。

補塗防曬

倘若長時間在戶外活動，建議每隔4小時補塗一次防曬。除了防曬霜，市面上也有防曬噴霧、防曬棒、防曬粉餅等產品可供選擇，不過它們的防曬效果相比防曬霜稍微遜色，更適合外出補塗用。若化妝後，不想破壞妝面，可以使用防曬粉餅、防曬噴霧，或以氣墊粉撲蘸取防曬霜後再輕拍上臉，也能避免破壞妝面。