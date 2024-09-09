奇趣隱世別墅　「曲」風繞山林

入秋轉涼，登山遠足的意欲特別強，只因大自然的美，實在太神奇，由藍天白雲、青山綠水，以至花草樹木，無不教人忘卻繁囂，甚至可令人腦洞大開，孕育出各種奇思妙想！像今次介紹的概念建築，依附於山林之中，彷彿與大自然共生，還流露出迷人的曲線，一旦建成，勢必成為郊遊人士瘋狂打卡的景點。

Island Villas@美國夏威夷

出自伊朗設計師Azra Mizban的概念，因應夏威夷北部地貌來設計，旨在破除人工建築與自然環境的界限。從預想圖所見，「Island Villas」依山勢而建，外形彎彎曲曲，線條優美，貌似一條金屬巨蛇，並將這幢隱世別墅的不同生活區串連起來，極具未來感。別墅的頂部與步道旁邊均栽種了植物，使它跟周邊的山林融為一體。另一款設計則見到一隻隻巨眼散落在山坡上，表面的金屬感在山林襯托下，顯得格外醒目！

根據設計師的構想，「Island Villas」的建築面積達8萬平方米，客廳、飯廳、開放式廚房、酒吧、睡房、浴室、健身房等設施一應俱全，室內設計亦別出心裁，水流似的曲線貫穿於各個生活空間，配合柔和的米灰色、偌大的落地玻璃，以及一系列弧形家具，營造出舒適、開揚的居住氛圍，還能坐擁極佳的觀景視野。