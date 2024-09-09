雯雯爆兒子呼吸唔到送醫院　怒插張致恒冷漠一面令人心寒

藝人張致恒（Steven）與老婆雯雯之前一日到黑嗌離婚，但隨着Steven近日學吳浩康做地盤，洗心革面成為職安真漢子，又凝造好爸爸氛圍，形象得以改善。

正當大家以為Steven生性之際，雯雯又再爆發，疑爆Steven好爸爸形象下真面目。之前細仔1歲生日，Steven曾貼出一張全家福，照片鬆郁矇真實反映夫婦2人照顧4個年幼孩子的生活狀況。今日（9日）凌晨，雯雯又再黑底白字發限時動態怒轟：「係呀我靜咗咁耐又出嚟發癲，屋企存在病菌一個傳一個，仲要全部未病好。今日帶一個朋友小朋友嘔咗回家沖涼，坦白講對人哋同自己小朋友負責任嘅，係咪唔應該呢個時候去搏？我知道呢位朋友幫咗我哋好多，我哋係無可能拒絕，但咁多小朋友，我相信真心朋友嘅會明白。」

雯雯指兒子出事卻受到冷漠對待：「今日朗朗仲要呼吸唔到要立刻去醫院，當時你喺出面招呼緊朋友，仲要走入嚟大大聲鬧我，連朗朗辛苦到喊到咁犀利都望咗我一眼，細細聲叫咗我一聲媽咪。再到我媽打來聽到我喊都安慰我，叫我快帶朗去醫院，你？最記得：佢依家仲有呼吸咪得。」矛頭直指Steven。