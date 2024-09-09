中東美洲新饌　富異國情調

香港有來自世界各地的美酒佳餚，除了中菜和西餐，中東和美洲地區的菜系，香港都搵得到，趁近日有新菜單，想來點異國風情的美食，隨時可以。

巴西探索

巴西除有熱情的森巴舞，美食亦滲入不同風格。中環巴西日本餐廳於逢星期日至三推出Summer in Brazil 3道晚市菜單，菜式會集合如亞馬遜、巴伊亞、里約熱內盧及聖保羅等地區的特點，帶巴伊亞州風格有炙醃牛肉配煙熏柚子、黑蒜蛋黃醬及脆葱，另一道烤盲鰽魚柳，放腰果木薯和巴西海鮮醬，鮮味十足。亞馬遜具豐富食材和香料，常以木薯粉包海鮮烹煮，這次就有香脆大蝦配柚子蛋黃醬和濃厚的煮鴨飯。其他有聖保羅風味的炸雞扒三文治、炭烤草飼牛西冷，里約熱內盧的燒烤美食和新款甜點等，讓你一次過食勻巴西。

中東香烤

中東各地方有不同名勝和飲食風格，中環中東餐廳逢星期日至三推出新的香烤拼盤菜單，前菜是煙熏鷹嘴豆蓉配扁麵包和哈里薩辣醬配青瓜、羊奶芝士、羅勒及核桃，燒肉串拼盤內有黃金大蝦、慢烤雞串、烤三文魚和草飼牛肉，配扁豆米飯菜蔬沙律，美味而不膩，客人也可升級享用香烤魷魚或羊架，最後以果仁蜂蜜酥餅作結。來到每日下午5時至7時就有歡樂時光優惠，指定葡萄酒、烈酒、菠蘿茶和蘋果薄荷檸檬汁等以優惠價點選，可配搭煙熏鷹嘴豆蓉、自家即烤扁麵包、自家醃菜、香烤雞肉三文治及炸鷹嘴豆餅三文治來佐酒。

秘魯午餐

富神秘氣息的秘魯，部分菜式會滲入日本風味。中環現代秘魯日式餐廳酒店早前推出商務午市菜單，前菜有香烤蘑菇、黃金炸雞及牛肉墨西哥粟米餅，主菜有多款選擇，包括香烤椰菜花配秘魯辣椒醬、香烤辣雞配紫薯條、時令鮮魚或香烤八爪魚等，配菜可揀牛油果沙律、番薯或西蘭花，甜品是焦糖牛奶夾心餅或自家製 Wasabi雪糕伴朱古力脆餅，讓客人品嘗到豐富午餐。

Chill歎土耳其菜

難得假日，最好就是慢活過日晨。愉景灣新開土耳其餐廳以正宗風味作賣點，餐廳有土耳其馬賽克燈點綴，再加上戶外有海景，更加寫意。招牌美食土耳其燉牛肉鐵鍋是當地家常菜，牛肉加香料燜煮，醇厚肉嫩。土耳其辣肉腸芝士薄餅以特色船形設計， 外脆內綿，其他有特色雜錦燒烤、乳酪拉絲焗甜糕、自家製雪糕和咖啡等。因應新開幕，即日至9月18日惠顧指定金額，可獲人氣土耳其薄餅1份，9月生日壽司可獲甜品1份，情侶訂位時可優先預約海景心形打卡位，留下難忘回憶。