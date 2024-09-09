全紅嬋廣州被0.1米野生捕獲　歎手搖果汁嬌軀長肉了

跳水小天后全紅嬋憑水花消失術，已經連續2屆奧運會的女子10米台金牌得主，成為中國奧運歷史上最年輕的3金得主。年僅17歲的她，因可愛和直率性格，深受大家喜愛，一個人帶動老家整條村的經濟，非常厲害。

早前全紅嬋除中國隊旋風式到訪香港和澳門，結束港澳之旅後，各運動員已回到內地休息，不少網民都表示希望可以偶遇一眾金牌選手，親身為他們加油打氣。日前，就有網民在廣州街頭野生捕獲全紅嬋，並興奮寫道「出門偶遇全紅嬋」：「正巧上完課和小姊妹出去玩，遇到全紅嬋！！和她擦肩而過！我當時可激動了。一開始還有點自我懷疑，是不是看錯了，不敢相信自己這麼幸運能遇見冠軍，第一次0.1米尺距離接觸，好不容易休息就沒有上去打擾，就遠遠看了看，我就走了。」

大家平時多數見到全紅嬋不是穿泳衣，就是國家隊服，從網民分享的照片所見，當日她全紅嬋穿上藍色運動服和短褲，雖然貴為國寶，但一身打扮非常接地氣，手中還拿着一杯她最愛的手搖果汁，Chill到爆，可是看上去好像有點「長肉了」。網民紛紛留言：「又偷喝飲料，陳媽媽（教練陳若琳）看到要罵了，哈哈哈。」「這娃太接地氣了！真的一點包袱都沒有。」「挺可愛的，這鬆弛感，感覺就對了。」「肉眼可見胖了。」「全妹是不是胖了點。」