張惠妹「做阿二」有望大巨蛋跨年　再創華語女歌手紀錄

台灣天王周杰倫最近公布將於12月假台北大巨蛋開騷，將成為歷史上首位於大巨蛋開騷嘅歌手，贏盡頭炮，同時有傳天后張惠妹（阿妹）會喺12月底接棒周杰倫，成為第2位於大巨蛋開售票演唱會嘅歌手，網傳檔期係12月底，阿妹更有望喺跨年演唱會同歌迷共度，對此，阿妹王牌經理人陳鎮川就親口回應此事：「再給我們一點點時間，才會完成，等談好了，確認了，才會再正式公布。」

佢提到礙於各項法規未過，開唱一直沒有下文，直到日前台北大巨蛋正式解封開演唱會的禁令，又坦承：「開唱與否，不是控制在我們手上。房東的房子還沒準備好，我們要怎麼唱？」續表示：「等房東正式招租，我們才知道怎麼租，等到一切拍板，搞定了，一定會跟大家說，我真的沒有什麼好故弄玄虛的。」

而阿妹尋日（8日）就喺上海演唱會締造里程碑，尋日就係佢售票演唱會第401場，成為目前第一位達到此成就嘅華語女歌手，一連兩日戶外開唱共吸16萬人朝聖，當佢尋晚最後唱完《三天三夜》時，現場8萬名粉絲意猶未盡，聲聲喚「Encore」，寵粉嘅佢再度重返舞台，笑問粉絲：「你們都還在喔？你們都不會累嗎？我會（累），你們怎麼還有力氣呀！」

然而，佢上周六（7日）演唱會歌單，早就被網上瘋傳，佢俏皮咁講：「節目有流出去，知道我們接下來要唱甚麼，但我就偏不唱。」之後佢就衝到鼓手位置，展現不為人知嘅打鼓才藝。當佢唱到《我恨我愛你》時，就被滿場粉絲所感動一度哽咽，非常感性。