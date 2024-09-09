衛詩雅新片揚威國際：期待去夏威夷與觀眾交流

由許冠文（Michael）、衛詩雅、朱栢康、秦沛及金燕玲（金姐）等，演出的英皇電影《破．地獄》，獲選為夏威夷國際電影節參展電影，導演陳茂賢及女主角衛詩雅將於下月親身飛往夏威夷與當地觀眾見面，二人收到消息後大表興奮，導演感恩夏威夷國際電影節對《破．地獄》的肯定，至於衛詩雅則大呼期待：「《破．地獄》對我來說可以說是一部階段性的作品，文玥這個角色看來心事重重，但她看待家庭比自己來得更重要，因此每一場戲都充滿矛盾和掙扎，戲裏戲外都為了這個角色掉下不少眼淚。很高興外地影展對這部電影感興趣，自己也十分期待跟外地觀眾近距離交流。」

衛詩雅跟金姐早在拍《不日成婚2》已認識早有默契，正式埋位前兩人也在化妝間先備戲。拍至深夜時分，導演帶頭為生日的金姐送上生日蛋糕賀壽，對於突如其來的驚喜，金姐說：「我基本上就好少慶祝生日的；剛才導演說一齊試戲，但冇我份，我也覺得奇怪 ，原來要給我驚喜。其實往年的生日我多是跟朋友食餐飯、打場麻雀慶祝，都這般年紀，費事提醒自己都這麼大年紀了。」

衛詩雅亦為這晚搶救金姐重頭戲獨坐一旁培養感情，在拍攝搶救的過程中，她聲淚俱下投入演出，被運用她曾在報考救生員牌而對心外壓有基本認知，加上情緒到位，不下數Take便完成這場戲份，其崩潰同哭的情緒爆發演出也被導演讚嘆，她自己也一時間難以收拾心情當場哭起來。被問到今次角色所經歷的痛是否最深刻？她說：「今次演出經歷，確實令自己有一種難以心情回復感覺，入戲好深，係從影以來最痛嘅一個角色。對手金姐、導演和編劇給了我一次很好的體驗。」