銀河新機流出　旗艦級最薄？

作為全球熱賣的Android手機之一，Samsung Galaxy S系列一向備受關注。最近就有更多下世代S25 Ultra的消息流出，據知名爆料者Ice Universe透露，此機將會是同系歷史裏最薄機型，厚度只有8.4mm，且重量不到220g，比iPhone 15 Ultra、小米15 Ultra等同級機王都要輕薄。另外有傳聞新機不再起角，四角將變得更為圓潤，減低硬朗感，也令機身更加好拎。

從新曝光的渲染圖可見，S25 Ultra的屏幕邊框更幼，正面足以容納6.86吋的2K全面屏。核心配置方面，之前有傳Samsung欲為S25系列打造專屬的Exynos晶片組，但近日有指全系列均統一用Snapdragon 8 Gen 4晶片組，效能較上代提升30%，同時加強AI運算能力。主鏡頭沿用2億萬像素，但其他鏡頭如超廣角、長焦及超長焦則一同提升至5,000萬像素，加上改用底框設計，成像及外觀均更討好。

同場加映︰蔡司加持

喜歡薄機的話最近有部vivo V40 5G，僅厚7.58mm，即兩個十元硬幣厚度，重量更只有190g，非常便於攜帶。另一賣點是搭載5,000萬像素蔡司OIS主鏡頭，進光量比上代提升2.8倍，並預載Biotar、Sonnar等7種蔡司拍攝風格，配合24mm、35mm及50mm三種焦段，隨時轉換不同相片氛圍。升級版3D AI柔光人像系統懂得智慧調節1800K至5000K的色溫補光及亮度，美食模式提供六種Foodie風格，更可利用AI擦除功能消除路人或障礙物。其他配套包括6.78吋120Hz雙曲面屏幕、S7 Gen3處理器、12GB + 12GB RAM、最高512GB ROM及5,500mAh電量。