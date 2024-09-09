陳凱琳爆大仔玩失蹤　崩潰爆喊：喺外邊不斷搵都搵唔到

藝人陳凱琳早前到電台受訪，透露大仔Rafael上年搬屋期間突然玩失蹤，嚇得她崩潰流淚的經歷：「舊年因為細仔Carlos出世，搬屋搬到郊區地方，搬入屋嗰刻大仔突然想玩捉迷藏，當刻我正需要處理搬屋嘅箱，拒絕同佢玩。隔一陣突然之間唔見咗佢，因我未熟附近環境，即刻成個人發慌，不停大叫佢嘅名，喺外邊不斷搵都搵唔到，最終返到屋企工人姐姐話我知大仔躲喺梳化後面，我走近佢，佢睇住我，我睇住佢，我嘅眼淚湧出來，同樣佢都眼淚直流。」

她又表示組織家庭後幸福變得簡單：「還未組織家庭前，很多事情也以自己做出發點，而今日看幸福的定義，是會隨着成長而改變，現階段覺得幸福很簡單，孩子聽話，自己能自由地掌握空間、時間。在演藝圈轉眼間已11年，我能在工作上作出取捨，誠實面對自己演戲上比較弱，轉做自己擅長的工作，所以不用再問我會否再拍戲了。」

回看選美歷程，她笑言參加選美之前，前港姐張瑪莉給了她一個有趣的建議：「有一次在加拿大參加講座，前港姐張瑪莉提議『如果你要選美，先去箍牙吧！』，這讓我學習面對審美平台嘅現實。那時候是大學一年級，拔掉4顆牙齒後，連自己名字Grace也未能準確發音，讀不到S音，是好有趣的經歷。」她亦感激選美時得到母親的支持：「母親在我選美期間不斷幫我惡補中文，那時候母親每天跟我上街和買餸時跟我說中文，讀出每種菜的名稱，不斷鍛煉中文，所以我獲獎，她的功勞也不少。」