鄧麗欣做台灣媳婦　冧爆大讚另一半細心

由曾寶儀監製、黃依琳執導和鄧麗欣主演的電影《愛情城事》以台灣為背景，聚集了多個新進導演和邀請到了耳熟能詳的演員參演，當中包括阮經天、陳淑芳、鄧麗欣，金馬得主劉冠廷、郭書瑤等人，演員陣容強勁。

對於今次成功集合到這些演員，曾寶儀透露幾乎都是由她親自打電話聯繫的：「初初有好多導演都覺得未必可以請得到一班演員，但係我話唔緊要，我打去問，問到我哋咪賺到囉，問唔到都唔緊要，仲有下次。」形容電影是一個夢，用一張電影飛就可以睇到就算你親自去台灣都見不到的風景，好值得。

另外，首次在台灣拍電影的鄧麗欣，直言只拍了短短三日不夠喉，今次亦是鄧麗欣多年後再次和黃依琳導演合作，對鄧麗欣有讚冇彈的黃依琳笑言現在有甚麼工作都想起對方。而鄧麗欣今次演出的一幕講述陪同台灣男友父親打防疫針的短故事，正正是嫁到台灣的黃依琳親身經歷，所以黃依琳表示希望由熟悉的人去演繹，她還指初時寫劇本被監製曾寶儀嫌棄對白過多。現任男朋友是台灣人的鄧麗欣，被問到做台灣媳婦感覺如何？鄧麗欣笑指她是參考黃依琳，還大爆黃依琳老公好溫柔，會幫手洗碗：「不過台灣男仔都好細心。（你男朋友都會幫手洗碗？）你點知！」

鄧麗欣亦談到戲中與台灣著名演員蔡振南做對手戲，坦言初初有壓力，不過之後發現原來對方好風趣又友善，指對方以往一直都是用台語，今次是第一次用國語，所以蔡振南時不時都會突然講了台語，要不懂台語的鄧麗欣靠估，非常有趣：「我想同多啲唔同嘅人交流，好似呢部戲有香港導演同台灣演員，呢種交流可以多啲。」又指喜歡台灣的生活節奏，為了好玩可以學台語。