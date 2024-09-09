張智霖親身上陣打到「飛」起　袁詠儀跟場竟為見第二個男人

剛度過53歲生日的型男張智霖（Chilam），近期埋首於內地拍攝新劇《赴山海》，目前已完成大部份的拍攝工作，相信日內便可正式煞科。今次Chilam扮演一名武林高手，且是男主角成毅的師傅，一向專業的他於酷熱天氣下依然全身投入開工，昨日（8日）更被粉絲拍得他親身落場演出武打場面，兼一shot到底吊威吔從高處「飛」落地面，相關視頻及照片流出後，即引來網民熱話，大讚他身手靈活，成功保持「大俠身手」。

據悉，自劇組開鏡後，連月來都有粉絲由Chilam下榻的酒店跟往片場，且不少用鏡頭紀錄偶像的演出，而前日拍得的「驚險鏡頭」，更被人用上當年其主唱的《射鵰英雄傳》歌曲作視頻配樂，粉絲們形容「感覺同回憶番晒嚟」。談到拍攝該場戲的準備，Chilam謙稱：「其實真係好靠經驗，以前日日都係咁做嘛，所以都好習慣。拍之前我都有熱身嘅，覺得呢啲戲夏天拍好過冬天拍，雖然熱啲都有佢嘅好處。」

另外，袁詠儀早前被問到會否到內地探望老公，當時她打趣指「天氣太熱、遲啲先」，想不到近日她已低調現身，全程當「跟得夫人」陪Chilam開工，不過她打趣此行主要目的是與多年未見的成毅聚舊：「佢話會請我食飯嘛。」