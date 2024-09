男團MIRROR演唱會意外中受傷的舞者李啟言(阿Mo),至今仍需留院接受治療,康復情況理想的他繼上月罕有更新社交網後,今日(9日)再次在限時動態發文,轉載韓團NewJeans一條跳舞片,並首次寫上文字:「Wanna Dance like this so bad(好想這樣跳舞)」以及「They been healing me starting from their debut since my injury.(自從受傷之後,她們出道開始便一直治愈我)」,首度親自剖白感受。另一則限時動態,他則轉發自己2021年的舊照,相中他與NewJeans一樣穿上白色舞衣在台上跳舞,似乎想重回舞台跳舞。