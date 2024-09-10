【是日通勝】

農曆八月初八

甲辰年 癸酉月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：栽種、理髮、置產

幸運方向：坐南向北

幸運數字：28、46、35

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

金牛座：事業運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

雙子座：事業發展有顯著進步，但理財投資要小心。

巨蟹座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

獅子座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

處女座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

天秤座：努力付出不會白費，經濟上可獲理想回報。

天蠍座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

人馬座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

山羊座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

水瓶座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

雙魚座：工作中找到樂趣，可暫忘一切不愉快的事。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 易破財

鼠：工作運一般，做事易分心，出錯機會高。

牛：小心理財，量入為出，避免因小失大。

虎：職場上迎來好消息，有機會大展拳腳。

兔：財運上升，投資心態進取一點也無妨。

龍：不理睬別人建議，事業發展會受拖累。

蛇：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

馬：健康運不太好，有必要改善生活習慣。

羊：是日沖煞，凡事小心一點，應無大礙。

猴：多請教富經驗的朋友，可獲投資靈感。

雞：財運欠佳，花錢如流水，易入不敷支。

狗：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

豬：不能讓自己太勞累，以免身體出問題。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

五子氣

有一種五行風水運算名為五子運，即五個甲子六十年，分為金、木、水、火、土五個運，每一運十二年，即甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥，此十二年為之水運。再由庚子至辛亥此十二年為金運，壬子至癸亥此十二年為土運，丙子至丁亥此十二年為火運，戊子至己亥此十二年為木運。

五子氣有別於三元九運，每二十年為一個運，由一運至九運為一百八十年。亦不同於二元八運，雖然每運有長有短，但都是以一百八十年為一大單元。

有人將此套五子運理論套入陽宅樓層而論吉凶，即某年某運某層樓宇當運，能納入當運之吉氣為旺，若某年某運某層樓納不到吉氣便為凶。

其法是以先天五行一六水、二七火、三八木、四九金、五十土為樓宇層數的五行。譬如一樓、六樓、十一樓、十六樓、二十一樓、二十六樓皆是屬水數，二樓、七樓、十二樓、十七樓皆是火數，三樓、八樓、十三樓、十八樓皆為木數，四樓、九樓、十四樓、十九樓同是金數，五樓、十數、十五樓、二十樓同為土之數。