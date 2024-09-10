郭富城重返賽車場寧波「復仇」　李治廷獻第一次

天王郭富城近日重返賽車場到寧波出賽，與「初哥」李治廷同場。兩人現身惹來萬人空巷，城城更頻被途人截停集郵，被讚保養得宜，帥氣更勝年輕10載的林志穎。

剛完成香港站演唱會的郭富城，趁年底台北站排練前的空檔小休，重返賽車跑道。近日他現身寧波國際賽車場參與TCR賽事，同場還有另一型男李治廷，兩位明星車手出現，吸引不少車迷、車手及工作人員爭相集郵，場面墟冚。

去年炒車退賽

眾所周知，城城對賽車運動的鍾愛程度爆燈，除了演藝事業外，他更是位職業賽車手，曾先後在世界各地參賽，去年11月出戰澳門比賽時，卻因發生碰撞而被迫退賽，令他飲恨。而今次寧波之戰雲集逾百車手，城城以「88號」賽車出戰，紅黑車身加上車頭玻璃的「郭富城」3個字，霸氣十足！

城城受訪時說：「第一次來寧波作賽，幸而有車手好友於賽前跟我分享賽道信息，助我建立初步了解。今年的賽事對車手的控車力提高了要求，這幾天我都在慢慢熟習。」其車場英姿流出後，網民紛紛讚他狀態十足，甚至比同為車手、年輕10載的林志穎更帥。

至於首次賽車的李治廷表示，希望藉賽事令賽車技術更成熟，動作完成得更漂亮。以往經常到寧波象山拍戲的他，對於能在當地小住數天大表興奮：「以往都沒機會四出走走，今次發現寧波真的很美，寧波菜也非常有特色，我特別喜歡小海鮮呢！」他在社交網分享車場點滴，希望下次可以跟城城同組別比賽。