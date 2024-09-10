娛圈單打︱其實都已三十幾 生仔真係冇乜奇

鄭欣宜（Joyce）神隱超過一年，最近終於被粉絲野生捕獲。有網民晒出二人合照，但見Joyce仍然係一頭金髮，氣色極佳，仲被指清減不少。之前傳出Joyce抑鬱症復發，又話佢掛住拍拖唔開工，仲傳佢向公司扭計，要求科水讓她自立門戶卻碰釘，索性潛水玩失蹤。

不過最新的傳聞更爆，Joyce之所以一直唔見人，原來係匿埋秘密生仔！有指她長期留在加拿大安胎，早前終於迎來小生命降臨，而經手人係外籍人士，並非早前傳出拍拖的花店港男老闆Derek。嗯，睇嚟Joyce呢段時間一樣不愁寂寞，情路繼續多姿多采。

嗱，據悉她與外籍男友及新生兒一家三口在溫哥華生活，時常被目睹三口子出行樂融融。如果傳聞係真，咁就真係恭喜你啦，粉絲亦唔需要再擔心Joyce健康出問題咯。

之不過，經理人林珊珊回覆傳媒查詢，就話係「笑話一則」喎。嗯，乜生仔係笑話嚟嘅咩？想當年，林珊珊一樣被指跟前夫、前香港泳隊代表李啟淦秘婚兼秘密誕女啦。男大當婚，女大當嫁，就算Skip咗結婚呢一Part，未婚產子亦唔係乜嘢新奇事，唔少女星都係行呢條路，吳綺莉、梁洛施都係經典例子。

再講吖，Joyce年紀唔細，今年都37歲咯，話係高齡產婦都冇誇張。何況Joyce一直予人戀愛大過天的感覺，曾自爆為了挽回前男友的心，不惜下跪求不要走，連尊嚴都拋棄，簡直就係現代癡情女子。一旦遇到合適的人，生番個B組織家庭，都好符合Joyce的個性啫。