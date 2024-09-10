東方日報C2：趙麗穎當「剋」淪罪人　代言商利潤跌逾億

內地女星趙麗穎今年影視發展不俗，惟代言工作卻表現失色，短時間丟了3個代言。當中由她擔任4年半代言的室內設計公司，近日發表本年度上半年業績減少逾億元人民幣，網民竟怪罪到趙麗穎身上，指她「佗衰家」，並挖出她過往代言的品牌均曾「出事」！

陸劇女王趙麗穎憑今年賀歲檔電影《第二十條》啞女一角再創事業高峰，早前以大熱姿態封百花獎「最佳女配角」，影視工作齊飛的她，繼名導張藝謀的《第》片後，分別完成了4部電影及一部劇集，可謂無縫入組，名副其實拚命三郎。有指新劇《造城者》正斟洽趙麗穎與男星黃曉明合作，該劇以基建為題材，成事的話將於下月開機，她同時亦會為電影《澎湖海戰》客串，近日還官宣兩部主演電影下月上映。

忙於應付電影及劇集工作的趙麗穎，似乎忽略了代言範疇，原本有13個品牌代言的她，短短3個月便丟失了3個代言名銜，當中擔任了4年半代言的家居室內設計公司，日前發表本年度上半年業績，淨利潤較去年同期下降68.14%，金額達1.06億元人民幣（約1.16億港元）。其實品牌早於3年前已轉型，但似乎不成功，有網民竟「怪罪」到代言人趙麗穎身上，指公司想借其知名度轉型，但策略完全失敗，理應找國民度高兼形象高端的藝人才能勝任，有人更挖出趙麗穎曾擔任代言人的品牌均「出事」，包括銷量斷層下跌、被爆詐騙、涉虛假宣傳誘導消費者等，當中涉及罰款百萬元人民幣（約110萬港元）、代言公司高層負債走佬及被強制收購等負面新聞。

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