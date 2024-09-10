王卓淇投資10萬創業　揚言仍未放棄演藝事業

前港姐王卓淇離開娘家無綫後，近年長駐內地發展，除了轉型做網紅，近日更以10萬蚊投資自家品牌穿戴甲，小試牛刀創業，還做生招牌不時於社交網分享新產品，沒料開業沒多久便碰釘，她於網上拍片向粉絲訴苦，直言以往做帶貨為主，完全不知道售後服務是如此艱難：「希望大家一齊做個好買家，我只係做手工小店，如果大家貼過用過，其實我都賣唔番出去，所以你睇到唔鍾意唔好用，即刻退貨，僅退款真係唔得。」

卓淇接受東網訪問時，直言試過有客人不肯寄回貨品，但卻要求她退款，亦有客人向她反應未收齊貨，但又沒有開箱視訊作證明，幸卓淇於包裝貨品前也有視訊留底，故最後也堅持拒絕退款，她笑說：「每經歷一次就會學醒咗，唔會再有呢啲問題出現(屋企人都好支持你？)係呀！父母做開生意，都有教幾招畀我傍身，佢哋都好支持我創業。」更指現時雖然開業時間尚短，但透過網上平台，除了香港、內地、澳門之外，還有不少海外華人買家幫襯，如英國、美國，甚至瑞士也有客源，令其驚喜非常：「因為外國整手甲真係好貴，我呢啲幾十蚊價錢，可以反覆用到1至3年，仲可以成日換款。」

創業成績不俗令其信心大增，卓淇表示稍後有意與藝人合作，推出crossover穿戴甲系列，更指早前於網上平台做直播試業期間，前輩張文慈也有加入群組，並自掏腰包幫襯以作支持，相當窩心。久未有拍劇的她，被問到現時是否專心搞生意而放棄演藝事業?卓演表示：「梗係唔係，其實我從來冇放棄到，如果有好角色就隨時都可以埋位，我仲好鍾意表演，歡迎大家搵我！」