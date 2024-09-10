定期檢視你的醫療保障 及早選擇合適的自願醫保計劃

【特約報道】隨著年紀的增長，你的醫療保障是否足夠？切記要定期檢視你的醫保計劃 ，如果你發覺自己的醫保保障並不足以應付未來的需要，便要考慮增加保障！及早為自己和家人購買切合需要和預算的自願醫保計劃認可產品，未雨綢繆！

你現時的醫保是否保證續保？

市場上有些住院保險設有續保年齡限制，即保單在受保人到達續保年齡上限時會終止。而自願醫保計劃認可產品則保證續保至100歲。當保單生效後，不論受保人健康狀況有任何變化均保證續保至100歲，讓受保人享有長遠周全的保障。

保障額會否受之前索償影響？

有些醫保產品的保障額以疾病計算，即同一疾病的累積索償達到設定的保障額後，該疾病的保障便會完結。而自願醫保計劃認可產品的保障額基本上以保單年度計算，一般不設「終身保障限額」* ，無論在某保單年度有否提出索償或累積索償金額是否超出該年保障額，下一個保單年度的保障額都會重新計算，不受以往的索償影響。

*部分符合指定要求的靈活計劃可設有「終身保障限額」。

自願醫保計劃有何吸引之處？

自願醫保計劃下的認可產品由醫務衞生局認可。認可產品必須符合多項標準產品特點的基本要求，以提升對消費者的保障—

自願醫保計劃認可產品多元化

自願醫保計劃認可產品可分為「標準計劃」和「靈活計劃」，以切合你不同的需要。標準計劃提供基本的住院保障；而靈活計劃則在標準計劃以上再增加具彈性的附加保障，例如更高的保障額、更闊的保障範圍和附加額外醫療保障等。

自願醫保計劃精明投保要留意：

•投保前先比較不同認可產品的內容和特點，善用自願醫保計劃官方網站的「計劃搜尋」功能比較不同認可產品

•瞭解清楚產品的保障範圍和細閱保單的條款及細則

•揀選切合自己需要和預算的認可產品

•標準核保問卷已適用於投保自願醫保計劃認可產品，切記如實披露所需資料

•投保後適時檢視自己的保單，確保保障範圍和保障額切合未來的需要

•如對產品有任何疑問，記得向保險公司或代理人/經紀查詢

了解「醫療所需」及「合理及慣常」條款

索償前，大家要留意住院時所接受的醫療服務是否符合「醫療所需」。保單設有「醫療所需」條款，受保人如考慮接受住院治療、手術或其他醫療服務前，應先了解有關醫療服務是否符合「醫療所需」。

而保險公司處理醫療索償申請時，通常會根據保單內的「合理及慣常」條款作為審批原則；若受保人索償的醫療費用超出「合理及慣常」水平，便要自行支付超出的金額。不同保險公司的索償程序和相關指引各有不同，按個別保單條款為準。如有任何疑問，可向保險公司或保險代理/經紀查詢。

(資料由自願醫保計劃辦事處提供)