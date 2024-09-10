孫耀威人妻胞妹認與鄭梓浩短暫交往　深夜長文澄清非包養

《中年好聲音2》11強止步嘅前歌手鄭梓浩（Brian）最近被前女友Grace控訴係終極渣男，除Grace一直供養佢、負擔有關買壯陽藥嘅費用，又豪花數百萬助佢圓歌手夢，並還超過50萬卡數、屋租、負責其大仔肌肉萎縮醫療費等，當中Grace更係點名力斥孫耀威妹妹孫美賢（DaDa）搭上鄭梓浩，指鄭除於內地收埋37歲已婚「小三」，更稱43歲孫美賢包養鄭梓浩，曾租屋做炮房、裸聊及約炮，二人斬纜後則追魂Call向男方追討10萬蚊生活開支，更要求Grace代還。

醜聞爆出後，DaDa一度潛水，尋晚（9日）佢終於上水發出長文聲明及9點澄清，強調兩者間嘅錢銀轇轕，只係出自同情心先借錢畀鄭梓浩，而非包養關係，但承認與鄭梓浩有過短暫交往，並「親證」鄭梓浩混亂私生活：「後來，我才得知鄭與國內某位女士有着長期不倫的關係，這更促使我決定結束與他的聯繫。」

DaDa發文一開始就承認自己犯下錯誤，更暗示被誤導成「小四」：「起初，我與鄭梓浩先生相識於《中年好聲音2》。在見面的第二次，他便主動向我訴說家庭困境，尤其是他兒子在外國患上難治的疾病，希望回香港接受治療。鄭提到前女友Grace Tang小姐多次要求分手，並向我展示了他們之間多段對話截圖而讓我相信他們已分手，只因經濟問題，他很難自立，所以還在同居。」

而租屋原因係因為佢睇過鄭梓浩向自己展示嘅對話截圖中，得知Grace拒絕畀佢患病兒子同住，DaDa深感同情並決定喺元朗租住公寓畀其兒子回港居住，以方便往來香港同內地嘅治療。由於鄭梓浩冇入息證明，佢先會答應為該租約作為擔保人，DaDa自己當時不在香港，所以由鄭梓浩處理。但去到簽約前，DaDa先突然獲告知因法律效力問題，被要求將名字加喺租約上，但出於對其大仔嘅同情，先會答應幫忙。

另外佢同與鄭梓浩交往時間非常短暫，指有相關通訊記錄可證明，借錢係為令鄭梓浩安頓兒子在港生活，非謠言傳嘅包養或其他不實指控。當時DaDa喺香港嘅時間有限，喺兩個月期間，DaDa在港時間不超過兩星期。佢續指於今年2月21日，自己已明確表明同鄭梓浩結束聯繫及希望佢盡快還錢：「無奈其後，鄭立刻失蹤、失聯和逃避。」佢力斥鄭梓浩走數、冇責任感，最終連自己份按金都冇埋：「我幼稚地多次以討好的方式傳訊給他，希望他能回覆及出現，料不到這些對話竟被人斷章取義以扭曲事實。無奈的是，鄭因退租前失蹤和失聯，未能按時交3月份租金，激怒了業主，最終連我借出的押金也被業主沒收了。」

最後，佢亦澄清以下幾點：

1,由一開始我已被告知鄭先生和Grace小姐已分開，他們只是有共識的同居暫住。那時鄭先生大部分時間在佛山。

2,我從沒有包養鄭或要求任何分手費，但承認因鄭的私人理由，我有借錢給他並為他租住的地方做擔保人。

3,雖然鄭失聯，但我從未跟Grace小姐聯繫(繫)或經任何收數公司追討鄭先生的債務。

4,我從沒有任何抖音戶口發放有關向鄭追討債務及擔保人等事宜，相信是有心人故意建立新帳號、發布言論並及即時截圖，所以並不是如Grace小姐所說是本人發布的留言，與本人無關。

5,我與鄭沒裸聊，亦沒有傳送過任何不雅照片給他。

6,我並沒有和鄭去過日本、廣州或佛山。本人也從來沒有坐過高鐵。所以Grace小姐提到的日本不雅事件及坐高鐵去廣州練歌事件，均與本人無關。

7,我從未有任何外籍上司男友，我的丈夫是公認的好好先生，他沒有外遇。Grace小姐指出本人「有一個拍拖7年的外籍上司男友」和「老公不理本人，在外面鬼混」均是憑空捏告，毫無事實根據的誣衊行為。

8,我與其他《中年好聲音2》的同學僅是朋友，且每次聚會也非單獨。

9,我數月前，我已向我丈夫坦承。因一時的誤判和過度的同情心，導致不理智的行為。感激我丈夫的理解和包容。我也不斷學習，修補我們的關係，也很感恩我們的婚姻關係也重回正軌。