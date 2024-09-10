Sica媽咪參加選美恐「家變」　只為體驗愛女明星生活

藝人何洛瑤（Sica）昨晚（9日）在灣仔演藝學院完成舞台劇《Di-Dar音樂劇場》尾場演出，期間更感動落淚。講到第一次演出舞台劇，她說：「其實係第1.5次，之前喺舞台劇都做過喪屍，但係今次就完整排練，感覺今次先係真正第一次，所以頭場同埋最尾都有喊，好唔捨得。」講到表現她指每場也叫自己放鬆演出，和大家一起玩，感覺好滿足、好享受，很想一班人再聚頭重演。

Sica講到她的媽媽洪淑燕參加ViuTV選美真人騷《美麗40路》，她表示近期因為忙於舞台劇只是看網上精華，覺得她是本色演出，和屋企一模一樣。對於她的媽媽20強不入？Sica說：「其實好早就知道，佢都係因為係想了解我嘅工作先參加呢個節目，佢以前以為做明星好開心，但原來係咁辛苦，依家就知道做明星唔係咁簡單。」講到她曾指媽媽參賽擔心家變？Sica笑說：「冇事，家庭冇破裂，關係仲好好。」

至於，網民戥她的媽媽20強不入唔抵？參加《全民造星IV》入行的她以過來人說：「睇吓咩角度去睇，每個觀眾嘅期望都唔同，所以冇話值唔值得。」她又指媽媽暫時無意入行，但笑言媽媽也和她一樣經常口不對心。