林奕匡半裸抱B意外露點　老婆大讚神隊友

創作歌手林奕匡（Phil）的無綫主持太太李靄璣（Rikko）已出院回家，開始日以繼夜照顧初生BB的新手爸媽生涯。Rikko日前大晒老公湊仔日常，見半裸的Phil抱住囝囝時，幸福之情開心過攞男歌手獎，而令老公首次半裸照曝光的Rikko接受訪問時笑說：「哈哈，係呀，係佢露點啊，唔係我呀。」自抽之前被指餵人奶時的不慎露點疑雲。

她說囝囝的頭髮又多又黑，所以改了乳名叫「黑芝麻仔」，她說：「佢一出世啲頭髮就特別黑特別濃密！唔知關唔關我生前之前，一直都食黑芝麻及黑豆粉，沖熱水或加落食物裏面做養生，不過我覺得應該係遺傳多啲，佢似足爸爸，同埋老爺啲頭髮都係非常之濃密同黑色。」至於中文名就尚未改。

問到照顧初生BB是否很辛苦？她就多謝老公幫手：「夜晚嗰轉通常都係Phil負責餵奶，同埋每日都幫BB沖涼，佢都不知幾鍾意同享受，我睇到都好感動。」她又說雖然生BB及做新手爸媽不容易，但有時望住BB，她和老公都莫名奇妙地流淚：「就係覺得好難以置信，好神奇，我倆能夠創造出一個咁美麗嘅生命，同埋好感恩對方嘅愛及付出。」

Rikko分娩時曾發燒要急開刀，但現時可平安一家三口回家，她最感謝是照顧她和BB的醫護人員，她說：「衷心感謝醫生同埋所有超級專業醫護人員嘅幫忙及愛錫，同埋教我照顧新生BB仲有餵人奶嘅指導，佢哋好似傳授咗好多本秘笈畀我一樣，依家覺得我練到一身好功夫，返到屋企都好有信心照顧囝囝。」