天倫共聚　食豐富啲又好氣氛

臨近佳節，想和家人齊齊整整食餐飯，坊間有好多選擇，除有高級中菜，還有下午茶和甜品，菜式選擇豐富又美味，最緊要一家聚首食餐好，夠晒溫馨好氣氛。

星級美味

精緻粵菜，幾時都咁吸引。金鐘五星級酒店於9月17日晚推8道菜出中秋團圓晚餐，菜式包括葡汁焗釀響螺、天籽蘭花柱脯燉花膠湯、上湯焗開邊龍蝦、六頭南非鮑魚伴花菇鵝掌、紅燒雛鴿，最後以紅棗茶湯圓及月餅作結，代表人月兩團圓。此外，餐廳亦於即日至9月27日推出雲南野生菇菌盛宴，時令菜式有羊肚菌野鴨鮰魚金肚、黑虎掌黑蒜豬手、牛肝菌脆油條、油牛肝菌和牛面頰春卷、乾巴菌韭菜鵝香鴨盞、鴿蛋荔枝菌濃雞湯燴鮮竹笙、雞樅菌油撥龍蝦和鹽燒野菌拼盤等，為客人帶來其他選擇。

辛香前菜拼盤

香口辛味的菜式，開胃又誘發食欲。中環川菜餐廳於即日至9月22日推出中秋限定的七星伴月前菜拼盤，當中包括重慶口水帶子、燈影牛肉、一口麻辣熏魚、夫妻肺市和椒蓮藕餅等，七星伴月素食前菜拼盤會有香辣素雞丁、香辣青瓜粉皮、酥炸素鴨椒、椒鹽淮山和黃糖粉糍粑等佳餚。另外餐廳於現時至9月尾有雲南菇菌菜單，菜式有辣子雞髀菇、椒麻燴炒牛肝菌、香辣松茸鵝肝炒飯和麻辣雜菌雞煲等，同樣可以選擇。

中西合璧

年輕人賀中秋，一樣可以好時尚。金鍾五星級酒店大堂酒廊於即日至9月18日推出的映月下午茶，就是以月型作主題，茶點以中秋前後的圓缺變化作靈感，甜點打造成月餅造型，鹹點以月亮盈虧模樣設計。甜點有雲呢拿忌廉配夏季莓果蜜餞焦糖脆餅、檸檬慕絲配柚子忌廉、果仁糖海綿蛋糕、開心果朱古力配紅桑子蜜餞泡沫蛋糕和雲呢拿慕絲配山核桃果仁糖鹽焦糖蛋糕。鹹點有紅菜頭配羊芝士意式雲吞、鵝肝醬配大黃及羅勒三文治、煙三文魚配牛油果及檸檬三文治和松露蛋三文治等，配現場弦樂演奏更有氣氛。此外，米芝蓮星級中菜廳就有新菜推出，包括陳年花雕雞油蒸花蟹陳村粉、熱情果醬鮮香杧焗中蝦、紫蘇薑米炒方脷球和松茸鮮蜜瓜雞頭米燉鮮鮑魚等，和朋友吃過下午茶再再跟家人品嘗星級菜，夠晒豐富。

甜品配咖啡

吃過豐富的餐點，再來個飯後甜品，感覺完美。本地品牌今年選用本地無添加麵粉製作月餅，更和觀塘咖啡店合作，於即日至9月20日推出限量的月餅甜點和咖啡拼配。甜點有焗牛油脆片、橘子豆沙迷你月餅、蕎麥薑茶啫喱和綠茶提拉米蘇。咖啡拼配有不同選擇，冰梅酒咖啡配傳統白蓮蓉迷你月餅，帶青提子和黑加侖子的肯亞手沖咖啡配南棗桂圓核桃迷你月餅，又或是巴布亞新畿內亞手沖咖啡配鳳梨果仁迷你月餅，各有風味。

屋企豪歎

想在家輕輕鬆鬆與親友豪擦一頓，到會是不錯的選擇！由星級大廚團隊坐鎮的專業到會公司，趁住佳節當前，推出全新的「Black Menu皇牌到會套餐」，佳餚糅合多國料理與創意，顛覆了傳統味道，食味滿有驚喜。套餐供6至300位不等，包括括開胃小食、前菜、主菜、主食及甜品，好似原條迷你黑毛豬威靈頓、手工三葱京鴨威靈頓、百花焗乳鴿、芝士虎蝦伴鮑魚龍蝦汁意大利飯、威靈頓黑芝麻流沙湯圓、開心果寶雲酥羊架、香辣的鮮三文魚半蒜香辣椒蜆肉寬扁意粉、鮮甜的清酒焗蟹蓋南瓜蟹肉意大利飯等，選擇多多，老少咸宜。佳節期間預訂到會套餐更可獲贈與本地蛋糕品牌聯乘合作、英國藍帶廚藝學院廚師製作的手工製迷你月餅「金秋雙韻」雙件裝一盒。

台式風味

傳統食月餅總是佐杯熱茶，近年則興起搭配不同飲料，好似咖啡！最近新開業的台式巷弄小食店就與精品咖啡店合作，於葵涌Pop-up店推出「一口月餅開心啡Tea Set」。精選上等上台凍頂烏龍茶葉為主要成分，研磨後加入低糖配方炮製成一口月餅，入口既有啖啖清雅茶味而又吃得健康，再配以特製的開心果咖啡特飲、包括蜂糖開心果拿鐵或海鹽開心果Dirty，口感香濃不膩之餘，層次亦相當豐富。於即日至9月30日期間，惠顧小食店即可獲得咖啡店現金券一張，而於咖啡店消費則可獲小食店現金券一張。Tea Set以外，小台亦帶來多款傳統台灣小吃及古法秘製滷味，好似濃香麻將涼麵、古早味百頁豆腐、滷水火雞腎及層層脆香滷水豬耳等。