《創意艾美獎》舉行　真田廣之日劇《幕府將軍》掃走14獎破晒紀錄

電視劇界盛事《第76屆艾美獎》即將於香港時間本月16日舉行，而《創意艾美獎》（Creative Arts Emmys）就於過去周末一連兩晚舉行，共獲25項提名的FX日本武士劇集《幕府將軍》（Shogun）不負眾望率先掃走14個最多個獎暫時領先，並已刷新《艾美獎》單季劇集獲獎最多紀錄。

《幕》於第2晚先後獲多個獎其中包括「最佳劇情組別劇集選角」以及「最佳特技演出」等獎項。而僅次於《幕》就是獲7獎的《大熊餐廳》（The Bear），其中奧斯卡金像獎前得主女星珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）勇奪「最佳喜劇組別劇集客串女演員」，今次更是珍美入行以來首度獲艾美獎。此外，《大》劇亦獲「最佳喜劇組別劇集選角」。而前球星碧咸（David Beckham）為Netflix拍攝的紀錄片集《碧咸傳》（Beckham）就獲「最佳紀錄片集」，他並未有出席。事後片集監製Fisher Stevens即場與碧咸視像通話報喜。

今屆《創意艾美獎》亦出現兩位「四大滿貫」（EGOT）得主，他們就是音樂創作人Benj Pasek 與 Justin Paul，他們憑《破案三人行》（Only Murders In The Building） 獲最佳原創音樂與歌詞，他們之前已先後憑《星聲夢裡人》（La La Land）獲《奧斯卡》、《大娛樂家》（The Greatest Showman）獲《格林美音樂獎》以及憑《親愛的艾文漢森》（Dear Evan Hansen）獲《東尼獎》，如今再獲《艾美獎》成為「4大滿貫」得主。