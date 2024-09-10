陳凱琳再談膚色爭議　曾被寸係父母收養自己唔知

前港姐賤軍陳凱琳（Grace）因同龍鳳胎細佬Derek與父母膚色唔似，被質疑二人混血兒外貌與父母「唔似樣」，多次引起網民熱議。最近陳凱琳接受網上頻道節目訪問時，以英語受訪大談明星光環外嘅自己，佢更再次提起種族成疑嘅問題。

節目中佢分享扮靚心得外，被問到作為公眾人物，如何應對面對好多讚美及批評，陳凱琳自言係一個對批評比較敏感嘅人，亦係佢一直在努力去克服嘅部分，佢希望做到面對批評時，可以無所謂。陳凱琳又表示曾有好多人教佢如何不在意，但佢覺得有時候在意批評都有好處，因為有啲批評係有建設性，可以幫助自己。

對於主持人問到如何與自己嘅不安全感共存時，陳凱琳就自己提起膚色問題嘅爭議，坦言從外表層面有不安全感，因為入行後總被問到種族問題：「有人說你看起來不像中國人，你看起來像其他種族，你的父母可能收養你，但你不知道。你的臉太長，你的膚色太深，太瘦像『一根筷子』一樣。」不過陳凱琳都直言有太多言論令佢覺得自己唔夠靚、唔夠好：「當你走在街上，無論是在香港，還是其他地方，每個人都長得不一樣，每個人都有自己的獨特之處，我覺得如果我們都像模子刻出來的一樣，長得一模一樣，這不僅僅是無聊，還會讓一切變得很平淡。」

佢自己都試去擁抱呢啲不完美，自己唔係大家想像中嘅模樣：「我就是我。」而且陳凱琳有信仰，認為是神創造其樣貌，因此不會去改變：「我希望保持自己的樣子，我希望人們看到我時會說那是Grace，那就是她的模樣，這樣也是一種美。」