跟人氣美劇遊法國　莫奈故居撐船仔

追開美劇的朋友，應不會錯過話題之作《Emily in Paris》吧！故事講述女主角Emily（Lily Collins飾）由美國前往巴黎為分公司提供社會網路行銷業務創意，除了情節有趣兼男女主角時尚有型外，拍攝場所亦成為旅遊熱點。趁後天開播第4季Part2，不妨重溫Part 1在印象派畫家莫奈（Claude Monet）位於法國吉維尼（Giverny）的故居取景的一幕！加上之前劇中出現的話題場景，足以令粉絲來一趟《Emily》拍攝地朝聖之旅。

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深入邸宅 名畫池塘

於1860年代法國藝術界開創了印象派新畫風，莫奈便是當中的代表畫家並備受世人追捧，其畫作《乾草堆》於拍賣會上便以US$1.107億（約HK$8.6億）天價成交。他於吉維尼的故居Maison & Jardins de Claude Monet在1980年對外開放，並成了人氣景點。訪客可參觀樓高兩層的邸宅及兩個庭園，前者本身原是壓榨葡萄酒用的建築，經莫奈一番改造後，下層為工作室、廚房和飯廳，當中的「Salon-Atelier」房間可看到多幅莫奈的複製畫（真迹存放在瑪摩丹美術館等地），而上層則可進入莫奈的睡房，有趣的是房內只掛上其他畫家如卡耶博特等的作品。庭園方面，以內有小溪和池塘的水景花園（Le jardin d'eau）最為矚目，池塘內種植了睡蓮，周邊栽種了柳、竹、紫藤、櫻花、秋葉、鳶尾等，並建造了日式拱橋，莫奈的代表作《睡蓮》系列正是在此取材。成人入場費 €11（約HK$95）。

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相11）飯廳後方是設備齊全的廚房，配有引人注目的魯昂藍色和白色瓷磚。（互聯網）

相13or14）晚年的莫奈在水景花園畫了無數睡蓮，也是《睡蓮》系列的誕生地。（互聯網）

相12or15）另一個庭園諾曼第花園佔地12,000平方米，種滿了色彩繽紛的花朵。（互聯網）

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招牌泳池 多元設施

位於巴黎16區的五星級酒店Molitor Hotel，以1929年開業的游泳池設施改建而成，其室內及露天游泳池在巴黎可謂享負盛名，該露天泳池更成了《Emily》第3季中Lily Collins和好友享受日光浴的拍攝地。酒店提供117間客房和7間套房，共有8個房型，面積由20至60平方米不等。每間客房的裝潢都極具時尚感，其中泳池套房更可欣賞泳池的開揚景色，並附設露台和兩張沙灘椅，即使在房內也可享受日光浴。另外，酒店還有由米芝蓮星級廚師 Grégory Gbiorczyk 主理的餐廳Brasserie Molitor，主打獨特創新的法國佳餚，亦設有屋頂餐廳和酒吧，可從高處俯瞰巴黎景致。酒店另有1,600平方米的大型水療中心、健身房，以及多間會議室，設備一應俱全。房價每晚€470起（約HK$4,042）。

相16or21：酒店的露天泳池是一大招牌。（互聯網）

相17：《Emily》第3季有Lily Collins（左）與好友享受日光浴一幕，正是於露天泳池取景。（互聯網）

相18：酒店距離艾菲爾鐵塔和凱旋門僅數分鐘車程，十分就腳。（互聯網）

相22+23：酒店提供多款房型，其中附有露台的泳池套房可俯瞰泳池景色。（互聯網）

相19：酒店設有1,600平方米的大型水療中心，提供多款水療服務。（互聯網）

相20：餐廳主打獨特創新的法國料理，包括有香草焦糖千層酥、油封牛肉烤寬麵條等，帶來不同的味覺享受。（互聯網）

相24or25：游泳池設施曾一度棄置並成了塗鴉勝地，現時酒店到處都可見到塗鴉畫作。（互聯網）

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南法風情 歷史教堂

《Emily》第2季的劇情部分講述Lily Collins邊工作，邊和好友來到法國蔚藍海岸（Côte d'Azur）並到訪沙灘俱樂部，該幕是在充滿南法風情的市鎮濱海自由城（Villefranche-sur-Mer）一帶取景，該處坐擁迷人海濱景色及配有優美海灘，城區則依山傍水，是著名的度假勝地。另外，該處的教堂La Chapelle Saint-Pierre同樣用作取景地，該教堂位於舊城區山麓下，為羅馬式風格建築，其歷史可追溯至16世紀下半葉，於1996年被列入法國歷史古蹟，由法國著名才子Jean Cocteau裝飾設計，內部壁畫劃分為海洋及及聖彼得兩個主題，當中包括漁民守護聖彼得的壁畫，值得細味。入場費成人€4（約HK$34）。

相38：《Emily》第2季曾經到訪濱海自由城一帶拍攝，該處風景宜人、依山傍水。（互聯網）

相39：濱海自由城擁有優美的港口景色。（互聯網）

相37：La Chapelle Saint-Pierre外觀顏色粉嫩和諧，具有濃厚法式風情。（互聯網）

相36：教堂壁畫劃分為海洋及聖彼得兩大主題。（互聯網）

相35：La Chapelle Saint-Pierre充滿藝術色彩，吸引劇中Lily Collins和Camille Razat前來朝聖。（互聯網）

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人氣麵包店 必吃推介

於《Emily》第1季，Lily Collins上班前到麵包店購買pain au chocolat朱古力麵包，現實中這間麵包店是位於第5區吊刑廣場（Place de l’Estrapade）的La Boulangerie Moderne。該店由曾在著名酒店工作的麵包師Thierry Rabineau經營，堅持以最好小麥、天然酵母和AOP認證的牛奶來炮製出品。店內提供多款口味選擇，除了劇中登場的pain au chocolat，其他如瑪德蓮蛋糕及牛角包亦甚受歡迎，前者據講日銷300個，後者則獲得了公開比賽亞軍，可謂相當架勢。此外，吊刑廣場也是劇中的主要拍攝地，該廣場名副其實，是17世紀時公開處決逃兵和偷盜嫌犯的地方，現在廣場環境清幽，周邊發展為租金高昂的高級商住宅區，附近還有知名的先賢祠（Panthéon），可順道朝聖。

相26：劇中Lily Collins是麵包店常客，買朱古力麵包時被老闆娘糾正法文。（互聯網）

相32：因劇集帶挈，現時La Boulangerie Moderne成了話題店舖。（互聯網）

相29or30：店舖布置相當簡約平實，充滿街坊店舖的親切感。（互聯網）

相31：當然要一嘗pain au chocolat的滋味喇。（互聯網）

相27or28：麵包店以牛角包最受歡迎，其外皮酥脆，口感鬆軟。（互聯網）

相34：吊刑廣場環境幽靜，自從劇集播出後變得聲名大噪。（互聯網）

相33：劇中Lily Collins所住的房子，正位於吊刑廣場後方。（互聯網）