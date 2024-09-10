東冲有料到：非一般月餅節

每逢中秋前夕，泰國曼谷各大商場都會舉行月餅節，無論包裝及味道均比香港出品來得多姿多采。（胡慧冲提供）

一年容易又中秋，每逢這個節慶的前夕，泰國曼谷各大商場都會舉行月餅節。我沒有寫錯，並非中秋節而是月餅節！事關各大酒店及餐廳都會將自家製作、美輪美奐的月餅於商場內展銷。

一直以來，泰國推出的月餅可謂甚具特色，口味方面則不乏夾雜本土情懷，例如有泰式奶茶、冬蔭及榴槤等選擇。而包裝更不斷推陳出新，一年比一年精彩！

今年的月餅節以ICONSIAM商場最具規模，場內的高島屋百貨公司就連M層部分也有大型的月餅展銷會。展銷會除了月餅，同時有飲品、應節服裝及飾物發售，最搶眼莫過於泰國人設計的月兔圖案裝，穿上後夠晒繽紛搶眼。飲品方面則有多款中國茶，可按月餅口味來配對一番。同場更有歌舞表演，你可聽到有歌手獻唱鄧麗君名曲。除了沒有中式服裝出租供你影相打卡外，整體上可謂元素豐富兼有趣。

泰國本土人其實並不特別慶祝中秋節，亦沒有賞綵燈之類的活動，只會買盒包裝設計有趣的月餅來應節，算是頗為另類的慶祝方式吧！除了泰國本土出品，今年的月餅節亦發現香港出品的月餅售賣，不過論到裝潢及味道，始終是泰國出品來得多姿多彩，

大家有興趣的話，中秋前都可以前往泰國各大商場去見識一下月餅節，順道買個泰式朋餅應節。

假若你想從香港帶月餅給身處泰國的朋友，那便可免則免了，事關當地很多地方都可買到月餅，實在不用長途跋涉帶過來那麼費勁。

胡慧冲