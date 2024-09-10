余香凝罕有晒性感　倪晨曦Deep V開到落肚臍搶Fo

藝人余香凝、樂基兒、曹佑寧、倪晨曦、韓國女星金惠奫及泰國男神Bible等今日（10日）現身中環出席珠寶活動，吸引過百粉絲於門外圍觀。余香凝以一襲開胸白色長裙現身，至於6月才生完第3胎的倪晨曦，則穿上全黑超低胸露背長裙現身，非常性感。

今日罕有性感的余香凝，透露現時體重比未嫁時還要輕，表示可能因為要湊小朋友又兼顧工作讓自己能輕鬆保持好身材。問到囝囝將迎來1歲生日，會否為他搞慶生派對？她指因為工作忙，打算在家吃飯吹蠟燭便算，更笑指被同事指她「大細超」只顧大女，她即解釋：「女仔始終會想諗多啲嘢同佢打扮，但男仔就好似好悶咁。」還表示今日可趁機替大女想定嫁妝，笑言不會想起替細仔打點。

余香凝將與電影《骨妹》導演徐欣羨相隔8年再度合作，11月會離港個多月，她坦言首次跟小朋友分開這麼久：「好在佢嘅地方比較近，可能會喺週末叫老公帶個女過嚟。」雖然要分開一段日子，但她相信女兒應可應付到。另提到老闆古天樂將舉辦School Tour關注學生情緒，作為家長的她表示很想參與，又指現時不論大人或小朋友也要面對壓力，所以也希望能一起到學校作分享。余香凝自認不是虎媽，不會只着重成績，會給小朋友選擇自己有興趣的事去學習，開心最重要。

至於倪晨曦就笑指因與其他嘉賓撞裙而臨時性感，剛生B不久的她，仍未回復最佳狀態，靠化妝幫忙令看起來精神些。她笑言現時是偷時間出來工作，又指大仔很黐身，不能給他看見她出門工作：「會趁佢返咗學或出咗去我偷走出嚟，哈哈！佢好想我經常喺佢視線範圍內，其實好Sweet。」又透露兩個囝囝間中會爭玩具，令她要出面調停主持公道：「唔打交已經好好，不過我會公正處理，唔一定係大哥一定啱晒。」她笑言工作是她用來「充電」的好方法，稍後會到歐洲20日工作，很感激老公沒有一句怨言，支持她繼續工作。

同場的樂基兒表示稍後會回峇里，為開設靜修班作準備，問到有否考慮之後在香港開班？她表示是要先看峇里班的反應再作決定，或會到其他地方開班。她表示囝囝已開學，因為學校安排了不同運動，故囝囝很喜歡上學，而自己亦會在家教囝囝其他課本外的知識，如畫畫及講故事：「我做瑜伽佢都會喺側邊一齊做，盡量自己做啲乜嘢都會叫埋佢一齊做，一齊煮嘢食，一齊打掃。」問她會否考慮開設兒童瑜伽班？她笑言不會，因一班小朋友走在一起未必會專心上堂。

至於韓星金惠奫受訪時表示昨日到港獲大批粉絲歡迎，感覺開心，不過今次行程緊湊，暫時未有時間好好品嘗香港美食。而泰國男神Bible以廣東話跟大家打招呼，並透露10月將會為新劇舉行粉絲聚會，現正努力練唱歌及跳舞。他再次感謝香港粉絲，指自己已經很久沒來港，但每次來到大家都會很熱情的歡迎他。