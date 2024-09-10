魏浚笙撐兄弟Edan落閘避談　陳凱詠爆響口送祝福

泰國版《流星花園》女星Prim、魏浚笙（Jeffrey）及陳凱詠（Jace）等今日（10日）出席活動，吸引大批粉絲到場支持。Prim現身即以廣東話跟大家打招呼：「大家好，我係Prim！」她表示之前曾來港旅行，今次是首次為工作來港，又表示想到維港看海及吃蛋撻，指蛋撻在泰國是人氣食品，很受泰國人喜愛。她感激香港粉絲的支持，表示今次來香港很開心。

Jeffery受訪時，被問到好友MIRROR成員呂爵安（Edan）公開承認正追求馬來西亞女神林明禎，他先「哦」了一聲，之後才説：「啱啱為演唱會開完會，所以只係睇咗報道一下，佢咁講就咁講囉，畀啲空間佢。（有冇私訊叫佢加油？）完咗個活動先。（過幾招畀佢追女仔？）我都唔係好識，畀啲空間啦。」他隨即想拉開話題，不過記者卻繼續追問，問到覺得二人是否合襯？他説：「大家都係靚仔靚女。（會祝福Edan成功？）希望朋友開心。」

另談到即將跟洪嘉豪及陳蕾合作開騷，他表示自己很少跟女仔合唱，期望三人能擦出不一樣的火花，又笑指三人的跳舞水準不相上下，希望可以創出1加1再加1等如3的理念，不過未確定會否跳舞。問到會否替洪嘉豪作服裝指導？他自爆跟對方開會時，對方穿上一身品牌服飾，但自己只留意到對方的耳環品牌：「佢係低調奢華，着到睇唔出係好勁。（佢唔開心！）我覺得佢當日係心情愉快。」

至於Jace則表示剛為新歌拍完MV，因在戶外拍攝加上猛烈太陽，令膚色也變黑了，笑指自己「感光度」極高，產生了光合作用，指自己向來愛戶外活動，因此已習慣晒黑，透露近日正學習自由潛水。

提到跟她合作推出合唱新歌《漸漸我們》的Edan，公開承認正追求馬來西亞女神林明禎，她即扮封口指跟對方不熟：「我哋只係工作上有交流，平時一句嘢都唔講。（覺得佢哋襯？）佢同我拍MV嗰陣襯啲，哈哈！」不過她又大讚對方公開承認一事很Man：「佢係一個講得出做得到嘅人，無論如何都祝福佢。」