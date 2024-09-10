雲露娜維達拖男友現身電影節　自爆曾與一級影星結過婚？

荷里活女星雲露娜維達（Winona Ryder）近期忙於為新片《嘩鬼家族BEETLE JUICE》（Beetlejuice Beetlejuice）宣傳，早前她就於《威尼斯電影節》出席首映。而與她拍拖多年的男友Scott Mackinlay Hahn亦有罕有現身公開場合。

憑劇集《怪奇物語》（The Stranger Things）而令事業再上高峰的雲露娜，於首映上與男友大晒恩愛。已有一段時間沒有曝光的男友成頭白髮自鬚滄桑味十足。原來雲露娜與Scott已拍拖13年，一直將戀情保持低調。近年雲露娜於訪問中亦有談及男友：「佢太好，真係㗎。我真係好好運。」並大爆男友的「瘀事」，曾於首次結識時認錯她是另一女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）：「佢同我講話我喺《第五元素》（The Fifth Element）表現出色。」原來男友來頭不少，他本身是時裝設計師之餘亦與朋友合辦環保時裝品牌Loomstate。

在Scott之前，雲露娜曾與多位圈中男神包括尊尼特普（Johnny Depp）以及麥迪文（Matt Damon）訂過婚同拍過拖。其中奇洛李維斯（Keanu Reeves）幾年前就驚爆與拍檔雲露娜結過婚。奇洛說：「當年我與雲露娜拍攝電影《吸血殭屍：驚情四百年》（Bram Stoker's Dracula），片中飾演戀人，在一場結婚戲中，找來真正的神父為我們主持儀式。嚴格來說，我們已是夫妻關係。」而最近雲露娜受訪中自爆仍然與奇洛有聯絡，她說：「我們有互傳短訊，例如奇洛生日時，我會向她發短訊說：『生日快樂，我的老公！』」她更爆奇洛有個花名就是「KR」：「他會回覆我：『喂，老婆！愛你！KR,57』，57是他的歲數，他每年都會在KR後加個歲數，他總會這樣做，他是最好的。」