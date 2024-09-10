安志杰機場公然咀女　唔怕老婆Jessica C.呷醋

藝人安志杰近日為主演的新片《黑白潛行2》於泰國邏羅古城開工，大抵要於當地逗一段時間，以致出發時名模太太Jessica C.(JC)偕一對子女到機場送機時，眾人也難捨難離，排住隊與安志杰擁抱之餘，女兒與JC更送上肉咀，事後JC更把送機花絮分享社交網，並留言:「Airport goodbyes are the hardest.」並向安志杰表愛意，圈中好友吳彥祖似乎也身同感受，亦有留言此情景最糟糕，不過亦有男性好友留言安慰，表示願意當安志杰的「泰國太太」，著JC不用擔心，JC見狀也風趣回覆，笑指男友人是她唯一批准當安志杰的「泰國太太」，並叮嚀對方要代她好好照顧安志杰，認真甜到漏。

而據悉《黑》片首集為今年賀歲檔網絡電影，並錄得3700萬人民幣（約4000萬港元）的票房分賬「登頂」，為台前幕後注了一支強心針，近年集中火力在內地發展的安志杰，更因此被喻為「網大一哥」。有關方面眼見如此佳績，隨即籌拍第二集。今次《黑2》除原班演員演出外，更加入新血包括汪東城及袁富華等等，不少網民形容卡士一點也不比正片弱。

《黑2》故事背景展示東南亞色彩，講述坐社團第二交椅的安志杰，意外結織出身神秘的打手汪東城，二人雖同一「老闆」卻懷異心，故發生連串衝突，並展開正邪對決的緊張場面。對於能夠與安志杰合作，林子善絶對是意外收獲，事關接拍首集時，他已於社交網發文直指對方是偶像，並透露由《黑俠2》開始已留意到這位同行，故當得悉能夠結片緣時，興奮心情難以形容，想不到如今可「再接再勵」，與安志杰再次鬥戲。