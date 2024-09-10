日野麻衣 體育迷愛露肉

今個夏天，體育迷真係眼福不淺，大型賽事一個接一個，尤其喺巴黎上演嘅盛事，雲集大量運動型美女，好多鍾意睇肉嘅門外漢都被吸引住。而喺日本寫真界，有唔少愛露肉嘅女優都係體育發燒友，日野麻衣就係其中一位！

嬌俏G奶妹

家陣愈來愈多人意識到健康嘅重要性，除咗喺飲食上精挑細選，多菜少肉，仲會增加運動時間，漸漸變咗體育愛好者，而好多寫真女優為咗以最弗狀態示人，平時都有做開運動，好似今年29歲嘅日野麻衣，唔止經常出入健身室，以前仲係一位5人女子足球員添！咪睇阿妹就快三字頭，個樣同一般十零廿歲嘅美少女冇咩大分別，一顰一笑散發住青春可愛嘅氣息，特別係一雙精靈大眼睛更加係電力十足！另外，麻衣嘅身材健美，每當換上性感戰衣，心口就會即時彈出一對又大又挺嘅G奶，仲好有彈性添！

性感焗桑拿

日野麻衣喺2011年踏足藝能界，以女子組合Girl〈s〉ACTRY成員身份登台演出，同年做埋寫真偶像兼參加選美活動「Miss YOUNG 2011」，雖然無功而還，但喺寫真界依然發展得相當順利，仲成功加入電視界，喺綜藝節目《交給阿科吧！》入面做節目助理。由於阿妹係體育發燒友，好多工作都同運動有關，包括為足球、棒球、水上飛艇等電視及網絡節目擔任嘉賓主持。

近期，麻衣因為鍾意焗桑拿同浸溫泉，經常獲相關節目邀請，為大家介紹有乜嘢好去處，着住比堅尼出鏡嘅佢，酥胸半露，性感到暈！咁識得益觀眾，相信麻衣喺演藝界嘅發展定必前途無限。