郭書瑤睇Bruno Mars演唱會　全身着燈捱轟

台灣性感女星郭書瑤出席電影《流氓驅魔師》宣傳活動，被問到日前她前往欣賞Bruno Mars演場會時，衣衫上裝滿LED燈，令到她整個人像支螢光棒一樣，因為遭歌迷們轟她干擾視線，她承認自己有看到網民的評論，更公開道歉說：「很不好意思造成他們困擾！」

郭書瑤又指自己是Bruno Mars的超級粉絲，去演唱會現場難得想要瘋狂一點，所以才親自動手做衣服、親手縫製，連LED燈條都可以自由開關。她又透露前陣子去菲律賓學英文，指英文變好之後，假如有幸可為拍攝對方的MV，她不僅不收錢，甚至自貼化妝費用都願意。

說到《流》片的拍攝過程，郭書瑤表示當中有一場戲攝影手法很特別，「有個鏡頭是我戴着GoPro，觀眾好像有種真正看到的視角，我當時其實是很害怕的，被男生丟到房間侵犯，那時候拍了6、7次，還要去注意GoPro的狀況和視角。」不過說到最辛苦，都是要吊威吔，她笑言:「上1秒嘻嘻哈哈、下1秒就吐了，我是倒吊又有情慾戲，直接當場爆青筋。」談到感情方面，郭書瑤表明今年想單身，然後到世界各地逛逛，不打算求桃花。