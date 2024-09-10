怕醜草蛻變　豪放慾女

大家咪睇四仔脫星喺床上同對手瘋狂床戰，就以為佢哋個性天生豪放淫蕩，當中有位脫星兼性感女網紅正好相反，性格怕醜仲有點「宅」，佢就係來自美國嘅Molly Stewart。

出現轉捩點

可能有人話如果唔係豪放女又點會做脫星吖！只係凡事都總有例外，好似出生於美國西雅圖嘅性感尤物Molly Stewart正係其中之一。

事實上，作為人氣脫星兼性感網紅嘅佢，曾多次喺訪問時坦言自己其實好怕面對觀眾，就連喺片場進行拍攝之前，都要深呼吸一口氣平靜情緒，先至可以跟男優上床演出，原來佢向來有社恐問題，而且性格仲帶點「宅」添！據佢稱自細已經好驚同其他人接觸，喺人多嘅場合更會企埋一邊唔出聲。既然係咁，點解Molly Stewart又會踏上脫星之路呢？事緣係佢讀大學時決定搬出嚟住獨立生活，並做成人直播賺取生活費同學費，點知卻成為佢嘅人生及事業轉捩點。

大受歡迎

Molly Stewart表示面對經濟壓力，卻又唔想拋頭露面下，便開始從事成人直播工作，結果憑住迷人樣貌及玲瓏浮凸嘅身材，不但令佢人氣急速上升，更獲得四仔片廠垂青邀請演出，從此展開脫星生涯。

相信大家一定會有疑問，Molly Stewart唔係好驚同陌生人接觸咩，咁仲點同男優床戰呢？正所謂「有錢使得鬼推磨」，喺銀彈攻勢下佢便答應演出，而且卻估唔到作品大受歡迎，更喺多個四仔頒獎禮獲得提名。挾住脫界新星嘅人氣，Molly Stewart先後為多個成人網站及雜誌拍攝全裸寫真，而佢亦趁住事業起飛踩入網紅界，連隨開設埋OnlyFans帳號搵銀，吸金力相當強勁！雖然Molly Stewart稱自己仍有社恐問題，但係情況已經比以前好得多，起碼家陣樂意同粉絲喺網上交流。

Profile

出生地：美國

身高：180cm

三圍：35E-25-36

近年四仔產量銳減嘅Molly Stewart，只因全力發展成人網紅事業，並以大尺度寫真騷身材兼益粉絲，難怪佢嘅人氣一直有增冇減啦！