【是日通勝】

農曆八月初九

甲辰年 癸酉月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

宜：理髮、動土、會友

忌：祭祀、置業、出財

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、30、19

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

金牛座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

雙子座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

巨蟹座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

獅子座：與人溝通忌自說自話，須顧及對方的感受。

處女座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

天秤座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

天蠍座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

人馬座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

山羊座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

水瓶座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

雙魚座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）牛 煩惱多

鼠：職場上遇到麻煩友，退一步海闊天空。

牛：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

虎：多勞多得，肯付出努力會有理想回報。

兔：好好保重身體，注意休息，不要熬夜。

龍：珍惜眼前人，不安分守己，將會後悔。

蛇：運勢不佳，生活上遭遇到兩難的處境。

馬：精神不錯，處理大小問題均胸有成竹。

羊：工作運平平，有很多事令你放心不下。

猴：是日沖煞，但運勢不太差，毋須擔心。

雞：財運一般，外出逛街盡量避免買東西。

狗：講多錯多！宜少說多做，以免惹是非。

豬：人靠衣裝，悉心打扮可提升個人魅力。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

運動催旺

奧運雖已結束，但做運動有益身心，如配合自身命格選擇運動類型，更能相輔相成，進一步鞏固健康運。

春天出生者（立春至立夏，西曆2月4~5日到5月5~7日出生者），命格一般木旺金弱，宜補金。有利運動時間為下午5時到7時金旺的時段。適合運動為金屬器械健身，可到健身房進行訓練，也可到戶外有健身設施的地方運動，甚至購置簡單的健身器材回家運動。

夏天出生者（立夏至立秋，西曆5月7~8日至8月5~7日出生者），命格一般火旺水弱，宜補水。有利運動時間為晚上9時至凌晨1時水能量最多的時段，但這些時間不適合劇烈運動，可選擇較靜態的活動，例如瑜伽、靜態拉筋等；而屬土時段也有藏水，因此上午7時至9時也適合進行運動。適合運動為水上運動如游泳、滑水或多到海邊及湖邊散步。

秋天出生者（立秋至立冬，西曆8月7~8日至11月5~7日），命格一般金旺木弱，宜補木。有利運動時間為早上5時到7時，木較旺的時辰，可補五行所缺的木。適合運動為郊外遠足行山，多看到樹木有助運勢。

冬天出生者（立冬至立春，西曆11月7~8日至2月2~3日），命格一般水旺火弱，宜補火。有利運動時間為上午9時至11時，又或是中午11時至1時，補火平衡命格。適合運動為多進行高溫瑜伽等運動。