娛圈單打︱霸氣直認追求女神　粉絲怒極打翻醋埕

哈，本欄早就批中，Edan呂爵安同馬國女神林明禎，肯定唔止朋友咁簡單。一來Edan不嬲鍾意身材火辣的靚女，而且把口𠺘過油；二來明禎BB並唔係釣金龜格，反而喜歡有幽默感的男士。兩人年齡雖然有所差距，但外形合襯，各方面的條件都合晒對方合尺，仲大老遠跑到荷蘭撐枱腳添，話佢哋冇嘢都冇人信啦。

果不其然，Edan進一步承認與明禎BB正在「了解中」、「有好感」、「追求中」，仲護花心切，希望記者高抬貴手，唔好因為緋聞而對明禎窮追猛打。嘩，好Man好Sweet喎，明禎BB肯定冧死。

之不過，呢個世界有樣嘢叫「鏡粉」，出咗名瘋狂兼不可理喻。嗱，「爵屎」初時見到二人在荷蘭食飯的合照，仲忙不迭為偶像解畫，堅持佢哋只係朋友，咁啱撞見食餐飯啫。但直到Edan直認「了解中」，爵屎們避無可避，幻想破滅，部分激進粉絲接受唔到現實，唔止遷怒明禎BB，大罵女神係「Double May」，只懂賣弄身材搵老細；仲撕破臉皮連Edan都鬧埋，力數粉絲為偶像義無反顧課金供養，冇爵屎冇今日，偶像唔拍拖係基本售後服務喎。

雖云粉絲對偶像的愛係不理智啫，但家陣乜嘢年代呀，後生細仔拍吓拖都唔畀，咪仲專制過清朝？使唔使打個貞節牌坊畀Edan，提醒佢只能食自己呢？走筆至此，本欄不期然諗起內地頂流黃子韜金句：「連手都牽不着還老公，別再做這種幻想」，簡直就係發聾振聵，警世名言！

冇錯啦，偶像拍唔拍拖、幾時拍拖都好，根本輪唔到粉絲操心，皆因點都冇你哋份！接受現實啦！