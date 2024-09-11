東方日報C1：Edan拆彈認愛林明禎：正在追求她！

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）被爆秘撻年長7歲的馬來西亞女神林明禎，他日前出席活動時承認「了解中」，辣㷫粉絲，引發脫粉潮，有粉絲更揶揄林明禎賣弄身材。Edan不忍女方聲譽受損，昨日行動升級，直認正在追求對方，實行霸氣護花！

Edan早前被本報獨家踢爆搭上林明禎，為掩人耳目在外地約會，及後更流出歐洲撐枱腳照片，MIRROR及ERROR一眾兄弟齊齊食花生，而Edan亮相活動時一臉風騷，笑言收到大量祝福，自覺猶如「為港爭光」，雖然死口不認拍拖，但就指雙方有發展機會。

自傳出緋聞後，林明禎一直未有開腔回應，頻頻曝光的Edan只能獨自拆彈。日前他出席馬場活動，提到林明禎將於本周五（13日）來港出席活動，他即護花心切，呼籲大家手下留情，並給予空間與女方了解，當時其經理人花姐坦言未知進度，倘若傳媒比她更早一步知道會嬲。

施壓逼表態？

雖然Edan勇敢追愛，但一班「爵屎」（Edan粉絲暱稱）就不太滿意，有人認為Edan由粉絲一手捧紅，沒有粉絲就沒有今天的成就，指偶像拍拖是不專業的表現，有偏激人士更批評林明禎賣弄身材，不想偶像的焦點集中在緋聞上，亦有人坦言心死，甚至有口痕網友留下「性暗示」，詢問Edan與林明禎是否已有進一步關係，沒料Edan竟點讚該留言，令人更添無限聯想！

面對網上的洗版式討論，當中更不乏對林明禎的評頭品足，Edan昨日終忍無可忍，化身霸氣總裁在社交網發文護女神，解釋因手誤而不小心在其中一則貼文按讚：「實在見到太多流言，我的性格真的不太能忍受這種情況，所以我希望澄清一下。我看到一個貼文，覺得裏面的猜測對女生十分不公平，於是我便想留言，希望停止胡亂的猜測，但最後打消了念頭，因為不想再節外生枝。沒想到這個過程卻不小心按到了讚好，令大家產生了誤會。」不但如此，Edan更將行動升級，直認正在追求女神：「我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」

對於Edan如此坦白，大批網民紛紛讚好，讚他作為男人有膊頭之餘，亦尊重他敢做敢認，就連姜濤粉絲也留言力撐：「我係姜糖，超欣賞你大膽認愛，加油，預祝你成功！」不過亦有網民認為Edan此舉表面上似站在林明禎一方，實則似向對方施加壓力，逼她日內在活動上表態。

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