最強漁港！鳥取境港海鮮寶庫

【特約報道】鳥取縣位處日本海與日本的中國山脈之間，由大阪、京都前往約需3小時，幸得大灣區航空開通定期香港直航至米子航班，前往當地的交通變得大為方便。位於鳥取縣西部的境港是是日本首屈一指的漁港，單是紅楚蟹產量就已佔日本全國總量約6成，成功令到「鳥取縣＝蟹取縣」的印象深入民心，旅客在蟹季來到境港這個日本最強的漁港，當然要大快朵頤！

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漁港直達！境港水產直賣中心

於2022年4月完成翻新工程的境港水產直賣中心（境港水產物直売センター），毗鄰境港魚市場，故場內販賣的海鮮都是從境港漁港剛上岸的新鮮在地魚獲。明亮的市場有如一個自助海鮮美食廣場，兩邊整齊地排列着15間水產乾濕貨商店，客人按喜好在海鮮攤檔入手刺身、壽司及螃蟹後，再到中間位置的餐座席用餐。在11月松葉蟹及紅楚蟹當造季節，場內店家會依螃蟹大小及品質而清楚標示價格，價格親民到大嚇一驚！為了炒熱氣氛，店家更會即場拆蟹讓客人試食，非常大方。留意松葉蟹分為活蟹及已灼熟兩款，只有活松葉蟹可作蟹腳刺身及蒸熟蟹身兩食，購入後店家會幫忙處理並提供醬油及食蟹工具，服務貼心。

境港水產直賣中心

地址：鳥取縣境港市昭和町9-5

電話：0859-30-3857

營業時間：8:00am至4:00pm（周二休息）

交通：JR「 境港 」站乘約9分鐘

網址：:sanmaki-direct.jp

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蟹季開鑼！抵食紅楚蟹放題

鳥取縣的紅楚蟹產量佔日本全國總量約6成，每年9月紅楚蟹季開鑼後，境港就會成為全國蟹迷的天堂！在境港市的「お食事処海心」是間很地道的居酒屋，在蟹季期間會有迷你海鮮市場販賣紅楚蟹、松葉蟹，每年9月至6月期間還會推出60分鐘紅楚蟹任食放題。店家堅持不用冷藏貨色，每日從境港漁港嚴選新鮮紅楚蟹，入口蟹味特濃又鮮甜！60分鐘紅楚蟹放題，每位收費¥4,400（約HK$242），店員示範完拆蟹步驟及技巧後，就會按下計時器倒數，在限時內吃完4隻蟹可再下單無限追加，若吃不完也可打包帶走（限首4隻），相當大方。由於紅楚蟹放題大受歡迎，蟹迷想吃一定要先致電訂位！

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お食事処海心

地址：鳥取県境港市福定町1802-23

電話：0859-42-3223

營業時間：8:00am至3:00pm、5:00pm至9:30pm（周四休息）

交通：JR「 境港 」站乘車約9分鐘

網址：www.kaigan-kaishin.com

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翻版築地！漁港拍賣見學

近海得吃，境港於2023年日本主要漁港漁業排名全國第三，單是紅楚蟹產量境港已佔日本全國總量約6成，魚獲量在全國名列前茅！要了解這個重量級的漁港，旅客可參加約50分鐘的境漁港見學導賞團 ，觀看拍賣流程以深入體驗漁港不為人知的一面。每日舉行3節的導賞團會由經驗導遊帶領，參觀者有機會親眼看到漁船卸下海產的震撼場面，參觀平時不作開放的魚獲拍賣，並與內行人交流海產的知識，絕對值得大家清早起床前往參加。拍賣見學完畢後，可以到毗鄰的境港水產直賣中心品嘗漁港直達的海鮮，滿足口腹之欲！

境漁港見學導賞團

地址：鳥取縣境港市昭和町9-33流通会館內

電話：0859-44-6668（境港水產振興協会）

見學時間：7:00am（7至8月除外）、9:00am、10:00am（周日、假期、年末年始及暑假休息）

入場費：¥500（約HK$28）、高中生以下免費（須最少兩日前預約及要求安排英語導賞）

交通：JR「 境港 」站乘車約6分鐘

網址：www.sakaiminato.net/about/gyokou-tour

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GBA全新雙重優惠套票 可自由組合 首次納入米子

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出發日期：2024年9月9日至2025年3月29日（從香港出發）

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*受條款及細則約束

撰文：潘小熊