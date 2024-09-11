李麗珍否認同王晶交往過　呷醋掌摑事件佢有Say？

藝人李麗珍、李靖筠、陳湛文、衛詩雅、周家怡等昨晚（10日）出席英皇電影《望月》首映禮，英皇集團主席楊受成與太太亦有一同出席。戲中演媽媽的李麗珍，與飾演仔女的陳湛文和李靖筠齊齊受訪，眾人表示會落力宣傳，陳湛文笑指母親李麗珍跑多少場謝票便會陪跑多少場。三人都表示對票房沒有壓力，李麗珍説：「今日係喜慶日子，電影終於上畫同大家見面，我特別搽咗指甲油，平時唔搽㗎。」問到心目標票房數字？李靖筠坦言最重要能夠回本，亦相信應該沒難度，若成績好就是Bouns！問到會否設定目標，例如若達標便會裸跑？李麗珍即把責任推給戲中一對仔女，陳湛文和李靖筠即笑指現在流行表演直播吃東西，建議趁住中秋不如直播吃月餅和碌柚，問到李靖筠若票房成績理想會否派福利性感示人？她説：「着條短啲嘅裙。」

另提到導演王晶早前在網上節目中透露，於2000年拍攝電視劇時，兩位女演員為了他爭風呷醋繼而出手掌摑對方，有網民推測李麗珍是其中一人，李麗珍回應説：「經歷咗咁多年風風雨雨，我都唔知係乜嘢事，如果你哋知道話番畀我聽。」她指或許是當時的宣傳效果，未必是真實故事，問到王晶更指出事件中其中一位女星曾跟他有交往過，因此才關照對方工作，她説：「嗰個梗係唔係我，佢同好多女星關係都好好，咁佢…都係唔好亂講。（否則佢要同好多女性合作？）係。」

至於明年將下嫁圈外醫生男友的「準周太」衛詩雅，跟周家怡一起受訪，笑言有爆炸性消息宣布：「周家怡應承咗做姊妹！因為我諗極都諗唔到邊位姊妹未結婚？」身旁家怡即反問是否「潤」她？詩雅則解釋是想為她介紹好男仔：「已經夾定佢企邊度，我將個花球拋畀佢，留咗好多正嘢（兄弟）畀佢！」又叫家怡開出擇偶條件，好讓她叫未婚夫篩選兄弟團。家怡即笑言不可亂來，更自稱已嫁給韓國男神金秀賢：「一諗起佢就出晒汗，冇人可以敵得過佢，哈哈！」

她表示已當過3次伴娘，因有傳説指當超過3次伴娘便「嫁唔出」，故對上一次朋友已提醒她之後千萬不要再擔任伴娘。追問她有甚麼擇偶條件？她即笑謂：「其實我唔係真係咁恨嫁，哈哈！（都想搵個伴？）冇乜所謂啦，嚟就嚟，唔嚟都由佢。（放棄自己？）唔寫包單嚟一定好嘛。」她笑指自己以往很抗拒談及感情話題，現時已有改變可傾吓，記者則指詩雅以往也一樣，絕口不透露感情事，詩雅即教家怡就算拍拖也「蛇咬都唔好認」，起碼要感情穩定才對外公開，更笑指現時不用再隱瞞「舒服晒！」記者再追問家怡擇偶條件，她説：「要個好人囉，圈外人好啲。」又表示專業人士更好，可以教她其他範疇事情，像詩雅找個醫生老公也不錯，詩雅即笑謂：「拍拖之後都冇再睇醫生，有乜嘢事畀佢問兩句就開藥畀我，慳唔少呀！」