中秋節好去處　賞月打卡必去

今年中秋節正日是9月17日，全港各大商場都紛紛策劃了不同中秋主題活動，好似灣仔利東街就設置了逾800個傳統中式燈籠，漫步其中相當浪漫。至於新蒲崗Mikiki商場就精心策劃「秋月祭」中秋主題裝置及大型市集，有一組2米高巨型滿月裝置以及可愛玉兔擺設，充滿節慶氣息，寓意人月兩團圓。

【「喜魚‧迎月」綵燈會】

多年來，灣仔利東街都是港人及旅客的中秋賞燈勝地。今年利東街以傳承為本，呈獻「喜魚 ‧ 迎月」綵燈會，除了逾800個喜慶的傳統中式燈籠外，更特意邀請了中國花燈大師精心打造了金魚造型燈籠，舞動穿梭於漫天燈海之中，更添喜慶氛圍和動感！而在中秋節當日（9月17日），將會再度舉辦萬眾期待的「LED 火龍舞鼓賀中秋」盛會，18米長、炫彩繽紛的LED火龍，會游走於利東街的林蔭大道上，為市民及旅客送上祝福。此外，為了增添節日的歡樂氣氛，利東街將推出多個精彩禮遇，包括免費換領小綵燈、拍攝即影即有、電子消費換領月餅禮盒等，更於9月周末舉辦慈善Pop-up及音樂表演，與大眾一同歡度佳節。

【「秋月祭」】

今個中秋，Mikiki商場精心策劃「秋月祭」中秋主題裝置及大型市集。由即日起至10 月1日，商場中庭A區將化身成一個結合現代風格與傳統元素的中式「秋月庭院」，而庭院內更有一組2米高巨型滿月裝置以及可愛玉兔擺設，充滿節慶氣息，寓意人月兩團圓。活動期間還會舉辦「秋月市集」，匯聚逾30個本地特色品牌，售賣各式應節食品、精美禮盒、美酒及精選生活用品。此外，9月份的指定周末下午，商場亦會舉行一系列中秋主題體驗工作坊，包括製作寵物月餅、燈籠及夜燈小擺設等等，能與家人及摯愛一同動手製作，共享節日樂趣。在9月15日，商場亦會有「Full Moon Busking」，請來實力唱將以用美妙歌聲跟大家迎接中秋！活動期間，Mikiki 將會聯同場內餐飲商戶合作，推出低至半價限時優惠；大家參與連串精彩活動後，一於同親朋摯友聚餐，大快朵頤。