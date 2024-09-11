Foo Fighters主音Dave Grohl承認出軌生私生女　毀好好先生形象

55歲美國樂隊Foo Fighters主音Dave Grohl昨日（10日）於社交網站發出聲明，承認背住48歲妻子Jordyn Blum出軌，並誕下私生女：「我最近成為一個在婚姻以外所生的新生女嬰父親。我計劃當一個關愛與支持她的家長。我愛我的妻子與孩子，我在盡我所能重新獲取她們的信任與原諒。我們齊步前行時，我們很感恩你們對所有被牽涉的孩子有所顧慮。」Dave未有公開第3者的身份。

Dave與模特兒兼電視監製Jordyn於2001年邂逅，2003年成婚，是Dave第2段婚姻，Jordyn的首段婚姻。他們誕下3個女兒，分別是18歲的Violet、15歲的Harper與10歲的Ophelia。Violet跟隨父親腳歲入行做歌手，上年英國《Glastonbury音樂節》Dave便帶同Violet一起上台表演。Dave承認出軌後，Violet與Harper都關閉了自己的社交網站。Dave原本是樂隊Nirvana鼓手，在主音Kurt Cobain自殺後，另組成Foo Fighters，在樂壇地位尊崇，而形象向來是愛妻的好好先生。