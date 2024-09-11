大嘥鬼化身「減碳特工」進駐識「碳」館

【特約報道】香港致力爭取於2050年前實現碳中和。位於皇后大道東的前灣仔環境資源中心，經翻新後現以全新面貌 ── 識「碳」館跟公眾見面。識「碳」館以碳中和為主題，透過多元化的互動體驗和教育元素，包括互動遊戲、講座和環保工作坊等，提高公眾對碳中和的認識。

識「碳」館除保留了原灣仔郵政局的原有建築風格及部分富歷史價值的擺設外，亦設置了多媒體教材，增加參觀的趣味性。大家熟悉的「大嘥鬼」亦出現向大家介紹從衣、食、住、行中如何改變生活上的小習慣，實踐低碳生活。館內設有四大展區，分別是大嘥鬼禮賓室、識「碳」探索室、大嘥鬼辦公室和識「碳」小花園，教導四大減碳策略及回收重用等概念，期望參觀者親身體驗後能夠「扭轉習慣，一齊減碳」。

1. 大嘥鬼禮賓室

「大嘥鬼禮賓室」是展開「大嘥鬼特工」探秘之旅的起點，設有互動螢幕，讓大家了解如何從衣、食、住、行中改變生活上的小習慣，實踐低碳生活。

2. 識「碳」探索室

識「碳」探索室設有各式互動裝置，介紹四大減碳策略：淨零發電、節能綠建、全民減廢和綠色運輸。

「碳」秘小劇場

利用全息投影技術呈現減碳短劇，簡介四大減碳策略。

識「碳」百寳箱

識「碳」百寶箱藏放著各式減碳小問題，參加者通過問答遊戲能學習豐富而有趣的環保知識。而百寶箱更是由本地廢棄木材升級再造，展現出循環再利用的環保理念。參觀者在玩遊戲的同時，也能感受到環保設計的魅力。

大嘥鬼特工筆記

大嘥鬼特工筆記是一本多媒體互動電子書。透過文字與插圖，大嘥鬼將生動地道出氣候變化對環境的影響，深入淺出地介紹碳中和的重要概念。期望參加者閱後能認識如何從自己開始，為碳中和的目標出一分力。

減碳特工專用通訊箱

參加者可以在多款由再造紙印刷而成的明信片上，寫下減碳承諾，協助宣揚減碳信息，而大嘥鬼更有機會回函參加者。

3. 大嘥鬼辦公室

參觀者可於大嘥鬼辦公室內，參與各種有趣的主題活動及工作坊等。透過親手製作環保小物品，加深參加者對回收重用和升級再造的認識、培養環保意識。

4. 識「碳」小花園

戶外花園設有綠化牆身及由本地廢棄木材升級再造而成的座椅，參觀者可以親身體驗回收重用、升級再造的環保概念，從而學習減少浪費、保護環境。

導賞團服務

識「碳」館為公眾人士免費提供約90分鐘的導賞團服務，包括恆常主題展示介紹、互動遊戲、講座和環保工作坊等，為參與者提供環保教育沉浸式互動體驗。導賞團提供三種語言，包括廣東話、英語和普通話，而內容會根據參與者的年齡調整。由於識「碳」館是現存歷史最悠久的郵政局建築，為了保育館內環境並為訪客提供最佳的參觀體驗，個人和團體需分別於至少3天和31天前預約方可前來參觀。

識「碳」館一般資料

地址 : 香港灣仔皇后大道東221號

開放時間 : 10:00 – 18:00 (星期二至星期日，包括所有公眾假期)

10:00 – 16:00 (農曆年除夕、冬至、平安夜)

(星期一、農曆新年初一、二: 休館)

聯絡電話 : 9100 9590