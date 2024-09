韓星邊佑錫憑韓劇《背著善宰跑》一角爆紅後,便狂接廣告吸金,前日(9日)她現身首爾出席代言護膚品牌的宣傳活動,展現暖男笑容大派心心。雖然《背》劇於5月底播畢,劇組早前仍舉行聚餐,不少劇迷見到邊佑錫與金惠允相隔多月再度合體也顯得十分興奮。

至於主唱《背》劇OST《春雪》的韓國樂隊10CM,將於11月8日舉行香港演唱會「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Hong Kong」,他給大家帶來了親切的問候影片,特地以廣東話跟大家打招呼:「大家好,我係10CM!」又約定粉絲「到時見!」。