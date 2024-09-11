颱風氣壓變時熱時雨　椎間盤突出復發

五月至十一月香港都有可能受不同強度的熱帶氣旋吹襲，而七月至九月是最受影響的月份。颱風季節天氣變化頻密，上班族需留意氣象預報，以作好往後工作安排，關節曾經受傷人士亦要留心，舊患有沒有受到影響。脊醫王俊華指出，突變天氣令椎間盤突出的復發風險增加，建議患者感到關節痛、風濕痛，宜及早求醫免惡化。

颱風到臨前，氣壓會出現大幅度轉變，天氣極端酷熱，當颱風來襲，連場暴雨，氣溫驟降令人體血管收縮，肌肉繃緊，增加了關節壓力；時熱時雨，曾經出現椎間盤突出的人士，出入冷氣場所，萬一著涼打噴嚏，小心因為大動作的脊椎關節拉扯，而導致舊患復發。

椎間盤突出這種脊椎關節痛症，並非只是中老年人身上出現，近年亦漸趨年輕化。有位29歲女患者，四年前因為頸椎間盤突出前來求助，從事會計行業的她，工時相當長，全日埋首電腦工作，姿勢不良終引致頸椎毛病，由只是在睡覺時感到右手麻痹，至後來發現右手出現肌肉萎縮情況。當年照磁力共振發現頸椎第五、六及七節椎間盤突出，經歷數月治療，包括脊骨神經科手法矯正頸椎，超聲波放鬆肌肉，以及後期集中強化肌肉運動幫助回復頸椎弧度，痛症徵狀其時已消除。

踏入風季，她開始覺得頭、頸、肩和手有風濕痛，早前颱風期間，她淋完雨走入冷氣商場，即時已感不適，回家後打了數個乞嗤，發覺頭痛頸痛之外，更有耳鳴眼花；她上網查看本欄過往文章，得知氣壓改變會影響關節肌肉，椎間盤突出有機會復發，所以回來脊醫診所求助。

由於是數年前的舊患，有需要再作詳細檢查，安排照磁力共振，幸好證實椎間盤突出無復發，痛症源頭是工作過勞，關節肌肉缺乏伸展，引致頸椎弧度問題再現，並且出現關節功能性問題；經過治療，目前痛症已消除，她按脊醫建議，定期覆診以觀察情況。

脊醫王俊華提醒，不論任何年紀，遇上颱風天氣時熱時雨，必須注意保暖，以防因氣溫驟降令肌肉收縮拉緊，此外，適當補充水分，避免身體水分不足，令椎間盤缺水，影響關節正常運作。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家